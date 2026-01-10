  1. Inicio
¿Qué se sabe del hackeo a los sistemas de la UNAM? Estos son los datos afectados

La UNAM manifestó que ya trabaja con expertos y autoridades para esclarecer el incidente y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria

  • Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 15:14
La UNAM detectó un hackeo en cinco sistemas durante su periodos de vacaciones.

 Foto: redes sociales

México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que durante su periodo vacacional sufrió un hackeo a cinco de sus más de 100,000 sistemas informáticos.

Hasta ahora, no hay información que confirme que se haya extraído información de los estudiantes, personal docente o administrativo. Sin embargo, la institución aseguró que activó sus protocolos para contener la grieta y proteger su infraestructura tecnológica.

De acuerdo con un boletín oficial de la institución, la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), tomó medidas inmediatas, incluyendo la inhabilitación de los sistemas afectados. Con estas medidas, la UNAM busca evitar riesgos mayores y garantizar la integridad de sus datos.

¿Qué recomiendan los expertos para protegerse de los ciberataques?

La universidad enfatizó que, por ahora, no se reportan daños ni filtraciones que comprometan la información de su comunidad.

Respecto a las preocupaciones de estudiantes y trabajadores, la UNAM fue clara en asegurar que, tras un análisis técnico preliminar, no hay indicios de que se haya sustraído información personal.

El comunicado indica que los registros de alumnos, docentes y personal administrativo permanecen seguros y bajo los esquemas de protección institucional.

La universidad afirmó que ya trabaja en coordinación con autoridades nacionales y federales de ciberseguridad. El objetivo es presentar las denuncias correspondientes y dar seguimiento legal al incidente, en busca de esclarecer quién estuvo detrás del hackeo y cómo ocurrió.

Expertos en seguridad informática consideran que este tipo de ataques son cada vez más frecuentes y sofisticados, aunque aún no se puede determinar si el hackeo en la UNAM fue un acto aislado o parte de una tendencia mayor.

Mientras tanto, la comunidad universitaria espera respuestas claras y acciones concretas para fortalecer su protección digital.

