¿Qué se sabe del hackeo a los sistemas de la UNAM? Estos son los datos afectados

De acuerdo con un boletín oficial de la institución, la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), tomó medidas inmediatas, incluyendo la inhabilitación de los sistemas afectados. Con estas medidas, la UNAM busca evitar riesgos mayores y garantizar la integridad de sus datos.

Hasta ahora, no hay información que confirme que se haya extraído información de los estudiantes, personal docente o administrativo. Sin embargo, la institución aseguró que activó sus protocolos para contener la grieta y proteger su infraestructura tecnológica.

México.- La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) informó que durante su periodo vacacional sufrió un hackeo a cinco de sus más de 100,000 sistemas informáticos.

La universidad enfatizó que, por ahora, no se reportan daños ni filtraciones que comprometan la información de su comunidad.



Respecto a las preocupaciones de estudiantes y trabajadores, la UNAM fue clara en asegurar que, tras un análisis técnico preliminar, no hay indicios de que se haya sustraído información personal.



El comunicado indica que los registros de alumnos, docentes y personal administrativo permanecen seguros y bajo los esquemas de protección institucional.



La universidad afirmó que ya trabaja en coordinación con autoridades nacionales y federales de ciberseguridad. El objetivo es presentar las denuncias correspondientes y dar seguimiento legal al incidente, en busca de esclarecer quién estuvo detrás del hackeo y cómo ocurrió.



Expertos en seguridad informática consideran que este tipo de ataques son cada vez más frecuentes y sofisticados, aunque aún no se puede determinar si el hackeo en la UNAM fue un acto aislado o parte de una tendencia mayor.



Mientras tanto, la comunidad universitaria espera respuestas claras y acciones concretas para fortalecer su protección digital.

