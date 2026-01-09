Científicos mexicanos desarrollan el primer “hígado en un chip” de Latinoamérica

Ciudad de México, México.- Un grupo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló el primer “hígado en un chip” de Latinoamérica, un dispositivo en miniatura que replica funciones clave de ese órgano humano y que permitirá evaluar fármacos de manera más precisa, con estándares similares a los utilizados por la industria farmacéutica en Estados Unidos y Europa. El proyecto fue realizado por el Laboratorio de Mecanobiología de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM y es considerado investigación avanzada, explicó en un comunicado Genaro Vázquez Victorio, profesor del Departamento de Física y jefe del laboratorio. El hígado recordó, cumple funciones esenciales como el control de niveles de azúcar, el metabolismo de hormonas y la eliminación de desechos de la sangre, por lo que es un modelo central para pruebas farmacológicas.

El desarrollo consiste en un dispositivo microfluídico fabricado con tecnologías similares a las empleadas en la producción de celulares y equipos electrónicos. A partir de conocimientos de mecanobiología, el equipo diseñó un sistema en miniatura que permite que las células "se sientan como en casa", al reproducir condiciones físicas y químicas cercanas a las de un órgano real. Los resultados de la investigación fueron publicados recientemente en la revista científica Advanced Healthcare Materials.