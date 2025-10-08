Honduras avanza en digitalización: Mastercard revela hallazgos clave de ciberseguridad

A medida que la digitalización transforma industrias, conecta a las personas y acelera el crecimiento económico, también trae consigo nuevos desafíos. Honduras no es la excepción: el avance tecnológico ha ampliado las oportunidades, pero también ha hecho que la seguridad digital se convierta en una prioridad estratégica. Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del entorno digital del país, Mastercard presentó su más reciente Cyber Insights Report Honduras, el cual analiza el panorama local de ciberamenazas y ofrece recomendaciones prácticas para reforzar la ciberresiliencia empresarial. En 2023 Honduras recibió cerca de 1,8 millones de ataques cibernéticos, la mayoría dirigidos a empresas comerciales, estatales, financieras y educativas. El informe revela que, el Malware, Ransomware y phishing siguen siendo los principales métodos de ataque para Honduras, con una presencia marcada de ataques de reconocimiento.

“La digitalización genera enormes oportunidades, pero también exige nuevas formas de gestión del riesgo. Para Mastercard, la ciberseguridad no es una barrera al progreso digital, sino su mejor aliada. Por eso desarrollamos estudios como este, y avanzamos con una estrategia holística de ciberseguridad enfocada en evaluar, priorizar y abordar los riesgos de manera más eficiente, dotando a gobiernos, empresas y ciudadanos de herramientas para anticiparse a posibles amenazas y construir resiliencia digital”, señaló Rodolfo Zavaleta, Regional Commercial Director de Mastercard. También añadió: “La ciberseguridad ya no es un tema técnico, es un tema estratégico para el desarrollo del país. En Mastercard creemos que proteger el entorno digital es una tarea compartida entre el sector público, privado y la ciudadanía. Nuestro compromiso es acompañar a Honduras con tecnología, experiencia global y colaboración constante para anticiparnos a las amenazas y fortalecer la resiliencia digital de todos los actores”.

Una mirada al entorno digital hondureño

El informe también identifica los sectores más afectados en el país: financiero, público, salud e industrial son los más afectados por ciberataques, representando el 26.3%, 21.3%, 17.5% y 17.5% del total de incidentes respectivamente. Los ciberataques se dirigen principalmente a sistemas de negocios (77%), la propiedad intelectual (11%) y la información de salud (3%). "En los últimos dos años, el 67% de los ataques en Honduras han sido de tipo ransomware, una cifra que muestra la urgencia de fortalecer las defensas digitales. Desde Mastercard trabajamos para que gobiernos, empresas y comercios puedan anticiparse a estas amenazas con soluciones probadas y estrategias colaborativas que eleven el nivel de protección del país", destacó Zavaleta.

Construir resiliencia empieza por comprender el riesgo

El Cyber Insights Report plantea que, frente a este entorno dinámico, es clave que las organizaciones adopten un enfoque de ciberseguridad más integral, que incluya tanto su infraestructura como sus redes de proveedores y socios. En ese marco, Mastercard identifica cuatro líneas de acción prioritarias: • Visibilidad de los riesgos: detectar vulnerabilidades no solo internas, sino a lo largo de toda la cadena de suministro. • Planes de respuesta efectivos: capacitar a los equipos mediante simulaciones y protocolos claros ante incidentes. • Adopción de nuevas tecnologías con enfoque preventivo: evaluar cómo podrían ser explotadas por actores maliciosos antes de implementarlas. • Refuerzo de medidas básicas: muchas amenazas continúan usando técnicas tradicionales, por lo que mantener controles esenciales sigue siendo crítico.

Tecnología al servicio de un entorno digital más seguro

Como parte de su compromiso con la protección del ecosistema digital, Mastercard ha invertido más de $10.700 millones de dólares en los últimos seis años en el desarrollo de capacidades globales de ciberseguridad, inteligencia artificial y prevención del fraude. Estas inversiones se traducen en soluciones específicas puestas al servicio de sus clientes y aliados, como: • NuDetect: que permite validar identidades utilizando biometría del comportamiento. • RiskRecon: para evaluar riesgos de ciberseguridad en terceros. • CyberQuant: herramienta que mide la madurez cibernética de una organización. • Cyber Insights: que proporciona inteligencia actualizada sobre amenazas emergentes.

“Mastercard procesa más de 159 mil millones de transacciones al año y opera en más de 220 países y territorios, lo que le permite tener una visión única del panorama global de ciberamenazas. Hoy más que nunca, proteger el entorno digital no es una opción: es una responsabilidad compartida. Desde Mastercard, seguiremos impulsando esta agenda con innovación, colaboración y compromiso a largo plazo, ayudando a nuestros clientes a garantizar su ciberseguridad, de la misma forma en que protegemos una de las redes de servicios digitales más grandes y confiables del mundo”, concluyó Zavaleta.

Sobre el estudio

El Cyber Insights Report Honduras fue desarrollado para clientes con base en inteligencia de amenazas provista por Cyber Insights y RiskRecon, junto a fuentes externas y capacidades propias de Mastercard. El análisis abarca datos recopilados entre enero de 2023 y diciembre de 2024.

Sobre Mastercard