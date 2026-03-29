Fieles de todo el mundo celebran el Domingo de Ramos con palmas e imágenes religiosas

El Jueves Santo, además de la eucaristía que el arzobispo celebrará en el Centro Penitenciario de Pamplona, participará en el Voto de las Cinco Llagas en la iglesia de San Agustín y presidirá en la Catedral la Misa de la Cena del Señor. Ese mismo día, encabezará en la plaza de Santa María la Real el Acto Procesional y de Oración organizado por la Hermandad de la Pasión.