Fieles de todo el mundo celebran el Domingo de Ramos con palmas e imágenes religiosas

El Domingo de Ramos marca cada año el inicio de la Semana Santa, conmemorando la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, cuando la multitud lo recibió agitando ramas, según los relatos evangélicos. Con ramos, devoción y fe, así se celebra el Domingo de Ramos en el mundo:
En muchas iglesias católicas alrededor del mundo, este día se celebra con la bendición y distribución de hojas de palma u otras ramas que simbolizan la victoria y la paz.
En España, comunidades como Elche, Málaga y Madrid, destacan por sus multitudinarias procesiones, que atraen a decenas de miles de personas que acompañan imágenes religiosas y portan palmas blancas artesanales.
El Domingo de Ramos incluye procesiones que reúnen a cofradías y fieles en actos de devoción, donde se bendicen ramos y se entonan cantos religiosos
En países como México, además de las celebraciones litúrgicas, se realiza el tradicional Tianguis de Domingo de Ramos en Uruapan, Michoacán, uno de los eventos artesanales más grandes en Latinoamérica, donde miles de piezas de palma y artesanías se ofrecen antes y durante la Semana Santa.
Pamplona ha iniciado este domingo 29 de marzo las celebraciones de la Semana Santa con los actos del Domingo de Ramos, presididos por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló.
La capital navarra ha vivido así una de las jornadas más significativas del calendario litúrgico, marcada por la bendición de palmas y ramos y la posterior procesión hasta la Catedral.
La jornada ha comenzado en la plaza de Santa María la Real, donde el arzobispo ha bendecido los ramos y palmas que portaban las numerosas personas, muchos de ellos niños y niñas, congregados en el lugar pese al frío y el viento de este domingo en Pamplona.
Desde allí ha partido la procesión que ha recorrido el entorno catedralicio hasta el templo, en un acto que simboliza la entrada de Jesús en Jerusalén y que congrega cada año a numerosos fieles.
El Domingo de Ramos marca el inicio de los días centrales de la Pasión en la ciudad. Tras esta primera cita, la agenda litúrgica continuará en la Catedral con la Misa Crismal el miércoles 1 de abril a las 11:00 horas, en la que se renovarán las promesas sacerdotales y se bendecirán los óleos y el crisma.
El Jueves Santo, además de la eucaristía que el arzobispo celebrará en el Centro Penitenciario de Pamplona, participará en el Voto de las Cinco Llagas en la iglesia de San Agustín y presidirá en la Catedral la Misa de la Cena del Señor. Ese mismo día, encabezará en la plaza de Santa María la Real el Acto Procesional y de Oración organizado por la Hermandad de la Pasión.
El Viernes Santo se celebrar en la Catedral la acción litúrgica de la pasión y muerte del Señor, seguida del vía crucis, y a las 19:30 horas tendrá lugar la procesión del Santo Entierro. La Vigilia Pascual se desarrollará el sábado 4 de abril a las 22:00 horas en la Catedral.