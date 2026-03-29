"¡Tengan piedad! ¡Depongan las armas!": Papa León XIV ​​​​​​en Domingo de Ramos

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV lanzó un fuerte llamamiento a favor de la paz al clamar "¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!" en la homilía de la misa de su primer Domingo de Ramos ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

"Cristo, Rey de la paz, sigue clamando desde su cruz: ¡Dios es amor! ¡Tengan piedad! ¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!", exhortó el papa estadounidense durante la homilía en el día que los católicos recuerdan la entrada en Jerusalén de Jesús.

El papa destacó que Dios rechaza la guerra y "al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento".

Entre los olivos llegados a la plaza de San Pedro para esta ocasión, Robert Prevost destacó que "como Rey de la paz, Jesús quiere reconciliar al mundo en el abrazo del Padre y derribar todos los muros que nos separan de Dios y del prójimo, porque Él 'es nuestra paz".