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En zona boscosa hallan cuerpos de madre guatemalteca y sus dos hijos en Alabama

Conoce los detalles del asesinato de Aurelia Choc y sus hijos Niurka y Anthony, y los cargos por triple homicidio que enfrenta el principal sospechoso del caso

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 10:06
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Las autoridades estadounidenses en Alabama confirmaron que los cuerpos hallados en una zona boscosa en el condado de Baldwin hace dos semanas pertenecen a una madre guatemalteca y sus dos hijos menores desaparecidos desde enero pasado de su hogar.

 Foto: Redes
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Las pruebas forenses y de ADN confirmaron que Aurelia Choc Cac, y sus dos hijos menores de edad Niurka Zuleta Choc, de 17 años, y Anthony Garcia Choc, de 2 años fueron asesinados en su casa en el condado Mobile (Alabama) y después trasladadas a un bosque en el condado de Baldwin.

 Foto: Redes
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La familia fue vista por última vez el pasado 30 de enero de 2025 en su residencia por sus vecinos, que reportaron al siguiente día su desaparición.

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Las autoridades dijeron que no había señales de que la puerta de la vivienda hubiera sido forzada. Sin embargo se encontró evidencia de una pelea y sangre por todas partes.

 Foto: UNIVISIÓN
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Tras la confirmación de la muerte de la familia han aparecido nuevos detalles del caso, como el hecho de que las tres víctimas fueron apuñaladas.

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Héctor Guerra fue detenido y acusado en relación a las muertes de la familia Choc. El sospechoso enfrenta más de diez cargos, incluyendo acusaciones de asesinato capital, abuso de cadáver y obstrucción de la justicia.

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El sospechoso se encuentra detenido sin fianza y no ha querido colaborar con la justicia.

 Foto: X
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La muerte de la guatemalteca de 40 años y sus dos hijos ha causado gran revuelo en la comunidad latina.

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Dos hijas de Choc Cac le sobreviven. Las jovencitas dijeron a Univision que se encuentran solas en Estados Unidos y que deben conseguir más de 20.000 dólares para repatriar los cuerpos a Guatemala.

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"Lo único que queremos es preguntarle por qué lo hizo, por qué tanto daño a una familia que solo trabaja, una familia inocente que ni siquiera conocía", indicaron las hermanas.

 Foto: UNIVISIÓN
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