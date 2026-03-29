Sin "una gota de combustible", la economía cubana se desangra por el cerco de EE UU

La Habana, Cuba.- Cuba lleva tres meses sin "una gota de combustible" por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, según su propio Gobierno, y la economía se desangra con una medida de presión que afecta de la pequeña panadería a las grandes cadenas hoteleras y aviva la inflación. El silencio está tomando la economía: las calles de La Habana se están quedando sin vehículos a motor y los restaurantes cierran por la falta de clientes. La mayor minera extranjera ha suspendido temporalmente sus operaciones, al igual que más de la mitad de las aerolíneas. El centro de estudios Economist Intelligence Unit prevé que la economía de la isla ceda este año más de un 7%, a lo que habría que sumar la contracción acumulada de más del 15% del producto interno bruto (PIB) entre 2020 y 2025.

Según el economista cubano Omar Everleny, el principal perjuicio del bloqueo de Washington es el deterioro de la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que se encontraba ya en una situación muy precaria por décadas de infrafinanciación, con las repercusiones que esto tiene en cascada. "Hemos tenido tres 'blackouts' (en menos de un mes) porque los grupos electrógenos del país están sin combustible. Si una central termoeléctrica tiene un problema no se pueden encender para mantener el equilibrio" del sistema, explica a EFE. Además, los apagones diarios se han disparado en gran medida por la paralización de esos equipos electrógenos, que emplean diésel y fueloil. En La Habana se han normalizado en las últimas semanas cortes eléctricos de 15 horas diarias y en las provincias se han llegado a registrar interrupciones de dos días consecutivos. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una entrevista esta semana que a Cuba no había llegado "ni una gota de combustible" desde enero y que eso había paralizado la denominada generación distribuida (motores de diésel y fueloil). Díaz-Canel estimó que restaba al sistema unos 1.400 megawatios, unas tres cuartas partes de los déficit máximos que está registrando la isla a diario, atribuyendo al bloqueo estadounidense de tres meses una crisis energética con más de año y medio. Cuba llevaba desde mediados de 2024 infrautilizando su generación distribuida porque el Estado no disponía de las divisas necesarias para importar suficiente combustible (y el sector energético es un 100 % estatal). Antes del bloqueo llegó a tener fuera de servicio más de un centenar de motores al día por falta de combustible o lubricante, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Migajas