Irán advierte que no permitirá el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz para Estados Unidos o Israel

Teherán, Irán.- Irán aseguró este miércoles que no permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese el Estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios, y que cualquier buque vinculado a ellos será “objetivo legítimo” para Teherán.

“Repetimos con firmeza: nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, de los sionistas o de sus socios”, afirmó el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, en un vídeo publicado por la agencia Tasnim.

El vocero del cuartel, que coordina al Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, aseguró que los ataques contra objetivos estadounidenses en los países de Oriente Medio continuarán.

“El truco de esconder a su cobarde ejército en lugares públicos y en infraestructuras de los países de la región no podrá salvarlos del pantano en el que han quedado atrapados”, advirtió.