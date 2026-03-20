EE UU prevé que el petróleo iraní ya en ruta llegará al mercado en plazo de 45 días

Nueva York, Estados Unidos.- La Administración de Donald Trump prevé que el petróleo iraní que ya se encuentra en ruta, y al que Washington estudia levantar las sanciones, llegue al mercado en un plazo de 30 a 45 días, según dijo el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, este viernes.

Wright fue preguntado en una entrevista en la cadena Fox Business un día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, avanzara que el Gobierno de EE.UU. estudia medidas de urgencia para contener la escalada del precio del crudo como "retirar" las sanciones al petróleo iraní que ya se encuentra en tránsito marítimo, que estimó en unos 140 millones de barriles.

"Creo que la mayor parte de ese petróleo se absorberá en los próximos 30 a 45 días. Lo que tenemos es una interrupción de los flujos fuera del Golfo Pérsico, pero, como dijo ayer el secretario Bessent, hay más de 100 millones de barriles en petroleros que están en camino o a la espera de descargar en China. Todo eso ya se va a vender", afirmó Wright.