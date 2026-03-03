Ahdippe pide mesa técnica urgente ante impacto de la guerra en precios del petróleo

Desde la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo ( Ahdippe ), su directora ejecutiva, Saraí Silva, advirtió que el escenario se ha complicado más rápido de lo previsto y que los factores actuales apuntan a un alza significativa, especialmente en diésel y queroseno.

La combinación entre tensiones en el Golfo Pérsico, ataques a refinerías y la amenaza sobre el estratégico Estrecho de Ormuz ha disparado los precios del petróleo y sus derivados, con un efecto que podría reflejarse en los surtidores nacionales la próxima semana.

Tegucigalpa, Honduras.- El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente ya comenzó a sentirse en los mercados energéticos internacionales y Honduras no está al margen.

“Primero era la suspensión del paso del Estrecho de Ormuz, pero ayer ya con un ataque a refinerías importantes de la zona se vuelve más complejo. Eso está disparando los precios internacionales y según el seguimiento que nosotros estamos dando pareciera que tiene mayor influencia en el diésel y el querosén”, explicó Silva.

La ejecutiva detalló que a la tensión geopolítica se suma el componente climático que también incide en los mercados energéticos, lo que agrava el comportamiento de los precios. Aunque el cierre oficial del recuento semanal ocurre hasta el jueves, las señales ya son claras.

“Estamos apenas en martes, hay que esperar de aquí al jueves cuando se cierra el recuento de esta semana para ver cómo va a quedar. Pero sí es preocupante lo que está pasando, porque ese impacto de precios internacionales se va a ver reflejado aquí en el mercado local”, subrayó.

Consultada sobre cuánto tiempo podría extenderse este escenario de volatilidad, Silva fue enfática en que se trata de un contexto impredecible, condicionado por la evolución del conflicto bélico y las decisiones que adopten los países involucrados.

La directora de Ahdippe reconoció que, aunque el sector evita generar alarma sin cifras oficiales consolidadas, el comportamiento de los indicadores internacionales apunta a incrementos importantes en la próxima estructura de precios.

“Los factores están hacia el alza y con seguridad que la próxima semana va a subir. No queremos hacer anuncios sin tener la información cerrada, porque no se trata de especular ni de alarmar, pero sí el impacto va a ser importante”, advirtió.

En medio de este panorama, el subsidio estatal juega un papel determinante para amortiguar el golpe al consumidor final.

“El gobierno está subsidiando y esto va a ayudar. Tal vez no es que va a evitar el impacto del aumento de los precios, pero en el caso de la gasolina regular y el diésel siempre va un componente de un 50% de subsidio. Si no se tuviera ese subsidio fuera mucho más”, explicó Silva.

No obstante, el efecto será inevitable en las estaciones de servicio, donde los consumidores podrían recibir menos volumen de combustible por la misma cantidad de dinero.

Ante el escenario internacional adverso, Ahdippe planteó la necesidad de una respuesta coordinada entre sector privado y Gobierno. La propuesta central es la instalación inmediata de una mesa técnica que analice el comportamiento de los mercados y diseñe medidas de mitigación.

“Nosotros sugerimos que a la mayor brevedad posible haya una mesa técnica para realmente analizar la problemática internacional, medir el impacto que pueda tener y ver las medidas que se van a tomar”, puntualizó la ejecutiva.

Silva añadió que, además de las decisiones gubernamentales, la población debe asumir un rol activo mediante prácticas de ahorro y consumo responsable.

“Se debe tener conciencia de que es un problema internacional. Como consumidores tenemos que buscar medidas de ahorro que podamos implementar para evitar que esos precios nos afecten mucho más. No hemos observado una conducta de ahorro de parte del consumidor y creo que es meritorio que haya conciencia del problema”, enfatizó.

La creación de una mesa técnica podría convertirse en el primer paso para enfrentar un impacto que, según los expertos, ya es inevitable y que podría presionar no solo el bolsillo de los conductores, sino también la cadena de transporte, alimentos e inflación en general.