Maduro llama a la paz y la unión de Venezuela dos días después de su audiencia de juicio

Caracas, Venezuela.- El presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, llamaron a la paz y a la unión nacional, a la par que aseguraron estar "firmes" y serenos" en un mensaje publicado este sábado, dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York, y en el que se constituye en el primer mensaje desde que fueron capturados en Caracas en enero pasado. "Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto", dijeron Maduro y Flores, según mensajes publicados en las cuentas en Telegram y X del mandatario derrocado. En el texto, aseguraron estar "bien, firmes, serenos y en oración permanente" y agradecieron el apoyo recibido a través de mensajes y cartas durante su encarcelamiento.

También agradecieron a la población venezolana por "tanta fortaleza, tanta valentía y tanta solidaridad" y reconocieron la capacidad para mantener la unidad dentro del país. Es la primera publicación firmada por Maduro y Flores publicada en redes sociales desde su captura el pasado 3 de enero, durante el ataque militar de EE.UU. en Caracas. Hasta ahora, el hijo del mandatario depuesto, el diputado Nicolás Maduro Guerra, había divulgado mensajes de oración de su padre y había asegurado que estaba "muy bien" y con "mucho ánimo".