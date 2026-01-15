Delcy Rodríguez rendirá informe de gestión ante el Parlamento tras captura de Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentará este jueves ante la Asamblea Nacional (Parlamento) el informe de gestión de Gobierno correspondiente a 2025 en nombre del mandatario Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, luego de que ambos fueran capturados el pasado 3 de enero por tropas de ese país durante una operación militar en suelo venezolano.

Según la Constitución venezolana, dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, fijada para el 5 de enero de cada año, el jefe de Estado debe presentar "personalmente" al Parlamento "un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos" del año anterior.

Se espera que la líder chavista enumere en el discurso de Memoria y Cuenta los datos más relevantes del que fue el casi primer año del tercer mandato para el que juró Maduro en enero de 2025, tras unos controvertidos comicios, en julio de 2024, en los que fue proclamado ganador por el organismo electoral controlado por el oficialismo y cuyo resultado fue considerado fraudulento por la mayoría de la oposición.