Delcy Rodríguez y chavistas se comprometen con "el rescate" de Maduro tras captura en EE UU

Delcy Rodríguez y el Gran Polo Patriótico anuncian acciones para “rescatar” a Nicolás Maduro y Cilia Flores tras su captura y traslado a Estados Unidos

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 17:52
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y los partidos chavistas se comprometieron este miércoles con "el rescate" de Nicolás Maduro.

 Foto: EFE

Caracas, Venezuela.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y los partidos chavistas agrupados en el Gran Polo Patriótico se comprometieron este miércoles con "el rescate" de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos tras su captura el sábado en Caracas por parte de fuerzas de este país.

Rodríguez encabezó una reunión con esa coalición a fin de "trazar metas en defensa de la paz y la soberanía", entre ellas, "el rescate" de Maduro y Flores "tras su secuestro por fuerzas de ocupación" estadounidenses, según el equipo de prensa de la Presidencia.

Las otras dos "directrices fundamentales" son "garantizar la paz en toda la república y mantener la gobernabilidad política ante los desafíos actuales", señala la nota de prensa.

En el encuentro en el Teatro Teresa Carreño, en la capital venezolana, participaron el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, además de gobernadores, diputados, vicepresidentes sectoriales y representantes del Gran Polo Patriótico.

Delcy Rodríguez, quien ya ha hecho sus primeras designaciones en las áreas de seguridad y economía, llamó a una "unidad monolítica" y a asegurar "la producción nacional a través de los motores de la agenda económica bolivariana", prosigue el texto oficial.

Por su parte, las fuerzas políticas del chavismo expresaron "su compromiso inquebrantable de cumplir con las tareas de rescate" de Maduro y Flores, capturados la madrugada del sábado 3 de enero en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos a la capital que, según el fiscal general, Tarek William Saab, dejó "decenas" de muertos.

Maduro, que fue trasladado de inmediato a EE.UU., está acusado por la Justicia de ese país de cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.

Este lunes, Maduro y Flores se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

