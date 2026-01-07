Delcy Rodríguez y chavistas se comprometen con "el rescate" de Maduro tras captura en EE UU

Caracas, Venezuela.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y los partidos chavistas agrupados en el Gran Polo Patriótico se comprometieron este miércoles con "el rescate" de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos tras su captura el sábado en Caracas por parte de fuerzas de este país.

Rodríguez encabezó una reunión con esa coalición a fin de "trazar metas en defensa de la paz y la soberanía", entre ellas, "el rescate" de Maduro y Flores "tras su secuestro por fuerzas de ocupación" estadounidenses, según el equipo de prensa de la Presidencia.

Las otras dos "directrices fundamentales" son "garantizar la paz en toda la república y mantener la gobernabilidad política ante los desafíos actuales", señala la nota de prensa.

En el encuentro en el Teatro Teresa Carreño, en la capital venezolana, participaron el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, además de gobernadores, diputados, vicepresidentes sectoriales y representantes del Gran Polo Patriótico.

Delcy Rodríguez, quien ya ha hecho sus primeras designaciones en las áreas de seguridad y economía, llamó a una "unidad monolítica" y a asegurar "la producción nacional a través de los motores de la agenda económica bolivariana", prosigue el texto oficial.