Trump dice que Venezuela comprará solo productos fabricados en EE UU

Washington, Estados Unidos.- El presidente de EE UU, Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela se ha comprometido a comprar "exclusivamente" productos producidos en su país, con el dinero que sea producto de su nuevo acuerdo petrolero.

En una publicación de Truth Social, el mandatario dijo que "Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo Petrolero".

Trump agregó que las compras incluyen "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos".