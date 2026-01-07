  1. Inicio
Trump dice que Venezuela comprará solo productos fabricados en EE UU

Con este nuevo anuncio, Estados Unidos se convertirá en el "principal socio" de Venezuela, según las afirmaciones del mandatario, Donald Trump

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 17:04
Trump dice que Venezuela comprará solo productos fabricados en EE UU

Trump agregó que las compras incluyen "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos".

 Foto: Agencia EFE

Washington, Estados Unidos.- El presidente de EE UU, Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela se ha comprometido a comprar "exclusivamente" productos producidos en su país, con el dinero que sea producto de su nuevo acuerdo petrolero.

En una publicación de Truth Social, el mandatario dijo que "Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo Petrolero".

Trump agregó que las compras incluyen "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos".

Estados Unidos controlará "indefinamente" la venta de pretróleo de Venezuela

Con este nuevo anuncio Estados Unidos se convertirá en el "principal socio" de Venezuela, según el republicano.

El anuncio llega 24 horas después de que se confirmara que Caracas está por entregar a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

La Casa Blanca aseguró este miércoles que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que EE.UU. ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte del aparente acuerdo alcanzado entre ambos países.

Presos políticos pasan a segundo plano: EE UU se centra en negociar petróleo con Venezuela

"(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con carteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza", dijo esta tarde la vocera presidencial de EE.UU. Karoline Leavitt.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

