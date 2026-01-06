Presos políticos pasan a segundo plano: EE UU se centra en negociar petróleo con Venezuela

El mandatario aseguró este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo para vender en el mercado estadounidense, y que él controlará el dinero de la venta "para garantizar -según dijo- que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".