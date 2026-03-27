Defensa de Cilia Flores alerta por enfermedad cardíaca, ¿cuál es y por qué pidieron exámenes?

Durante la segunda audiencia judicial contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, realizada el jueves 26 de marzo, se dio a conocer que la esposa del expresidente venezolano está enferma. Aquí lo que se sabe.
De acuerdo con los abogados, Flores padece un prolapso de la válvula mitral, una condición del corazón por la cual solicitaron la realización de un ecocardiograma para determinar la gravedad del cuadro.
La Fiscalía accedió a que se le practique dicho examen, en medio del proceso judicial que ambos enfrentan tras ser detenidos en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas.
Según reportes difundidos por medios internacionales, la defensa argumentó que esta condición podría estar generando síntomas que afectan su bienestar físico.
El prolapso de la válvula mitral ocurre cuando una de las válvulas del corazón no cierra correctamente, lo que puede provocar que la sangre fluya en sentido contrario dentro del órgano.
¿Qué es el prolapso de la válvula mitral? El prolapso de la válvula mitral es una enfermedad cardíaca relativamente común que afecta entre el 5% y el 10% de la población mundial.
Se produce cuando las válvulas de esta estructura se deforman y sobresalen hacia la aurícula izquierda durante la contracción del corazón, lo que puede alterar el flujo sanguíneo normal.
En la mayoría de los casos, esta condición es benigna y muchas personas no presentan síntomas. Sin embargo, en algunos pacientes puede generar manifestaciones como latidos irregulares, mareos, fatiga o dolor en el pecho.
En situaciones más severas, puede derivar en complicaciones como insuficiencia mitral o arritmias cardíacas.
Especialistas señalan que el diagnóstico suele confirmarse mediante estudios como el ecocardiograma, precisamente el examen solicitado por la defensa de Flores para evaluar su estado actual.