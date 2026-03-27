Delcy Rodríguez pide oraciones para Maduro y las relaciones entre Venezuela y EE.UU.

Caracas, Venezuela.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este viernes orar por relaciones de cooperación y respeto entre Estados Unidos y su país, y por el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, un día después de la segunda audiencia de la pareja en un tribunal federal de Nueva York por acusaciones de narcotráfico.

En un encuentro con pastores y seguidores evangélicos, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez pidió una oración por el "respeto profundo" de la independencia de Venezuela y para que el país quede libre de sanciones.

"No pido por mí, pido por Venezuela, pido por el pueblo de Venezuela, por la paz, por la tranquilidad (...). Que cesen los odios, la intolerancia, los extremismos, los radicalismos y busquemos un camino común", añadió la mandataria encargada, quien ejerce el cargo luego de que EE.UU. capturara a Maduro y a Flores en un ataque militar en Caracas el pasado 3 de enero.

El jueves, una delegación enviada por Rodríguez inició una visita oficial en Washington para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, así como para retomar la presencia diplomática en la capital.