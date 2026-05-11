Alcaldía del DC invierte L250 millones en obras durante primeros 106 días de gestión

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha invertido alrededor de 250 millones de lempiras en proyectos de infraestructura y otras obras en los primeros 106 días de la administración del alcalde Juan Diego Zelaya.
Entre las principales obras mencionadas por la alcaldía están la represa San José, que avanza un 46%, y el túnel que conecta la residencial Florencia con el bulevar Suyapa, que avanza más de un 50%, proyectos que fueron reactivados luego de que estuvieron abandonados por varios meses.
“Si incluimos la represa San José, el túnel de Florencia y el bulevar Suyapa, estamos hablando de casi 250 millones de lempiras invertidos en proyectos importantes para la ciudad en estos primeros días de gestión”, expresó Zelaya.
También mencionó, que de este total, se invirtieron 120 millones de lempiras en bacheos, proyectos ejecutados en más de 60 puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.
El alcalde explicó que, aunque el presupuesto municipal de este año fue aprobado en diciembre por la administración anterior, la prioridad de su equipo se concentra actualmente en el manejo del flujo de caja y la capacidad financiera real de la alcaldía.
“Más allá del presupuesto aprobado, nosotros estamos enfocados en el flujo de caja, en cuánto dinero entra y cuánto debe salir cada mes para poder planificar inversiones responsables”, manifestó el funcionario capitalino.
Según detalló, la administración municipal realiza análisis constantes sobre los ingresos y egresos mensuales para determinar la viabilidad de nuevas obras y garantizar el cumplimiento de compromisos financieros adquiridos por la comuna.
“El análisis financiero nos permite programar proyectos y entender cómo se comporta la alcaldía mes a mes para no comprometer recursos que después no podamos ejecutar correctamente”, indicó Zelaya.
El edil capitalino señaló que durante el año pasado la municipalidad recibió entre 3,400 y 3,500 millones de lempiras, mientras que la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) captó entre 700 y 800 millones de lempiras.
Además, aseguró que entre enero y abril de este año la recaudación municipal registró un incremento del 15 % en comparación con el mismo período de 2025, representando alrededor de 180 millones de lempiras adicionales para las finanzas de la comuna.
“Hemos tenido un aumento del 15 % en la recaudación entre enero y abril, lo que significa aproximadamente 180 millones de lempiras más para la ciudad, y eso nos da mayor capacidad de inversión”, afirmó el alcalde.
Según Zelaya, este aumento se debe a las atenciones inmediatas a la población, principalmente al incremento en los ingresos por permisos de construcción, los cuales aumentaron un 52 % durante el primer cuatrimestre del año.
“Estamos resolviendo más rápido los permisos de construcción porque queremos facilitarles las cosas a quienes desean invertir en Tegucigalpa y Comayagüela”, indicó el entrevistado.
El alcalde reconoció que el crecimiento de la construcción también representa nuevos desafíos urbanos para la capital, especialmente en materia de movilidad, planificación y servicios públicos.
Informó que la Corporación Municipal aprobó recientemente medidas orientadas a destrabar procesos administrativos que anteriormente dificultaban la apertura formal de negocios en la ciudad.
“Teníamos comerciantes que no podían operar porque el dueño del local tenía problemas con la municipalidad. Eso afectaba la economía y también le quitaba ingresos a la alcaldía”, explicó Zelaya.
De acuerdo con el edil, al menos 1,514 negocios acudieron a solicitar permisos de operación pese a encontrarse en situaciones administrativas complejas, lo que representaba cerca de 114 millones de lempiras que la comuna dejaba de percibir.
Por otra parte, Zelaya anunció que la municipalidad avanza en un proceso de digitalización y automatización de trámites, con el objetivo de que los ciudadanos puedan gestionar permisos desde sus teléfonos móviles, obtener documentos con códigos QR y reducir los procesos presenciales dentro de la alcaldía.