Alcaldía del DC invierte L250 millones en obras durante primeros 106 días de gestión

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha invertido alrededor de 250 millones de lempiras en proyectos de infraestructura y otras obras en los primeros 106 días de la administración del alcalde Juan Diego Zelaya.

Entre las principales obras mencionadas por la alcaldía están la represa San José, que avanza un 46%, y el túnel que conecta la residencial Florencia con el bulevar Suyapa, que avanza más de un 50%, proyectos que fueron reactivados luego de que estuvieron abandonados por varios meses.

“Si incluimos la represa San José, el túnel de Florencia y el bulevar Suyapa, estamos hablando de casi 250 millones de lempiras invertidos en proyectos importantes para la ciudad en estos primeros días de gestión”, expresó Zelaya.

También mencionó, que de este total, se invirtieron 120 millones de lempiras en bacheos, proyectos ejecutados en más de 60 puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.

El alcalde explicó que, aunque el presupuesto municipal de este año fue aprobado en diciembre por la administración anterior, la prioridad de su equipo se concentra actualmente en el manejo del flujo de caja y la capacidad financiera real de la alcaldía.

“Más allá del presupuesto aprobado, nosotros estamos enfocados en el flujo de caja, en cuánto dinero entra y cuánto debe salir cada mes para poder planificar inversiones responsables”, manifestó el funcionario capitalino.