Productores piden al gobierno que se apruebe ley para reactivar el agro

Tegucigalpa, Honduras.- El sector agroalimentario del país urge la aprobación de un proyecto de ley de reactivación que permita rescatar a miles de productores afectados por la crisis climática y financiera. Para este año, de acuerdo a los pronósticos, el país estará influenciado por el Fenómeno de El Niño que provocaría sequías en varias partes del territorio. Ante ese desalentador panorama, la Asociación Hondureña de Agricultores, indicó que esperan que desde el Congreso Nacional se apruebe la iniciativa que es clave para evitar el colapso del agro. "Estamos claros que no se puede rehabilitar reactivar el agro si nuestros productores están de brazos cruzados, están en central de riesgo, con deudas desde hace décadas que no pueden pagar, entonces esperamos que en las próximas horas el Presidente de la República, del Congreso Nacional y los diputados entiendan el la calamidad que está en el sector", dijo Pablo Pavón, presidente de la Asociación.

La iniciativa de ley debe contemplar financiamiento a los productores, asistencia técnica, entre otras estrategias que sirvan de apoyo para evitar las pérdidas por los efectos del cambio climático. Pavón explicó que la crisis afecta a todo el territorio, aunque hay zonas particularmente golpeadas por la falta de lluvias y el impacto del cambio climático. Entre ellas mencionó El Paraíso, la zona sur y Yoro, regiones clave en la producción de granos básicos. Asimismo, advirtió que departamentos como Olancho, uno de los mayores productores a nivel nacional, enfrentan riesgos ante la escasez de agua, lo que podría comprometer las cosechas. "Las alarmas es que no habrá suficiente agua a nivel nacional y eso pone en precario la producción en todos los rubros", alertó. Aunque los agricultores han sostenido reuniones con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), aún no se concretan las acciones.