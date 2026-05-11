Anuncian ingreso de vaguada tras varios días de altas temperaturas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las altas temperaturas permanecerán desde este 11 de mayo hasta el 17 de mayo, aseguraron las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

“En el pronóstico extendido de esta semana, desde hoy 11 hasta el 17 de mayo, se registrarán condiciones secas y cálidas, con temperaturas elevadas en gran parte del país”, detalló Copeco a través de su cuenta en X.

Las temperaturas serán bastante elevadas en el sur, centro y norte de Honduras, explicó el pronosticador de turno Jorge Castellanos.

Las temperaturas podrían superar los 40 grados en la zona sur, alcanzar los 33 grados en la parte central y sobrepasar los 36 grados en el norte y occidente de Honduras.