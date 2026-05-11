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Anuncian ingreso de vaguada tras varios días de altas temperaturas en Honduras

Copeco anunció el posible ingreso de una vaguada que dejaría lluvias débiles y aisladas tras varias semanas de altas temperaturas. ¿Cuándo lloverá?

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 14:51
Anuncian ingreso de vaguada tras varios días de altas temperaturas en Honduras

Copeco pronostica lluvias débiles tras días de calor extremo en Honduras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las altas temperaturas permanecerán desde este 11 de mayo hasta el 17 de mayo, aseguraron las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

“En el pronóstico extendido de esta semana, desde hoy 11 hasta el 17 de mayo, se registrarán condiciones secas y cálidas, con temperaturas elevadas en gran parte del país”, detalló Copeco a través de su cuenta en X.

Las temperaturas serán bastante elevadas en el sur, centro y norte de Honduras, explicó el pronosticador de turno Jorge Castellanos.

Las temperaturas podrían superar los 40 grados en la zona sur, alcanzar los 33 grados en la parte central y sobrepasar los 36 grados en el norte y occidente de Honduras.

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No obstante, tras varios días de calor extremo en diferentes departamentos del país, las autoridades anunciaron lluvias. ¿Cuándo comenzará a llover?

Según Copeco, el alivio podría llegar el próximo sábado y domingo. Jorge Castellanos detalló: “Para el sábado y domingo esperamos lluvias producto del posible ingreso de una vaguada al oriente del país, la cual dejaría algunos chubascos débiles y aislados en el oriente y la región suroccidental”.

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El ingreso de esta vaguada representaría un alivio para los hondureños que en las últimas semanas han experimentado altas temperaturas.

Incluso, la Secretaría de Salud (Sesal) alertó sobre los daños que podrían provocar las altas temperaturas, como golpes de calor, siendo los más afectados los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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