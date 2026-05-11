"Rápidos y furiosos" tendrá su propia serie: Vin Diesel asume el proyecto

Los Ángeles, Estados Unidos.- Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal, está desarrollando oficialmente una serie basada en la franquicia cinematográfica "Rápidos y furiosos" (Fast & Furious) , con Vin Diesel como productor ejecutivo.

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Diesel hizo el anuncio este lunes en una presentación de NBCUniversal celebrada en Nueva York, según información del medio especializado Deadline.

"La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de 'Fast & Furious'", aseguró Diesel.

Fuentes detallaron a la misma publicación que hasta el momento solo una de las series de 'Fast & Furious' se está desarrollando en Peacock, mientras que otras se encuentran en diversas fases de desarrollo en Universal Television.