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"Rápidos y furiosos" tendrá su propia serie: Vin Diesel asume el proyecto

El actor hizo el anuncio en una presentación de NBCUniversal celebrada en Nueva York, según información del medio especializado Deadline.

"La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de 'Fast & Furious'", aseguró Diesel.

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 13:46
Rápidos y furiosos tendrá su propia serie: Vin Diesel asume el proyecto

Hasta el momento no se han compartido detalles de la trama de la próxima serie.

 Foto: EFE.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal, está desarrollando oficialmente una serie basada en la franquicia cinematográfica "Rápidos y furiosos" (Fast & Furious), con Vin Diesel como productor ejecutivo.

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Diesel hizo el anuncio este lunes en una presentación de NBCUniversal celebrada en Nueva York, según información del medio especializado Deadline.

"La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de 'Fast & Furious'", aseguró Diesel.

Fuentes detallaron a la misma publicación que hasta el momento solo una de las series de 'Fast & Furious' se está desarrollando en Peacock, mientras que otras se encuentran en diversas fases de desarrollo en Universal Television.

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Mike Daniels ('Sons of Anarchy') y Wolfe Coleman ('Shades of Blue') son los showrunners y productores ejecutivos de la serie, y escribieron el episodio piloto, mientras que Diesel será productor ejecutivo junto con Sam Vincent a través de One Race.

Hasta el momento no se han compartido detalles de la trama.

La saga estadounidense de acción centrada en carreras callejeras tuvo una serie animada en Netflix llamada 'Fast & Furious Spy Racers', que contó con seis temporadas entre 2019 y 2021.

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La franquicia 'Fast & Furious' cuenta con once películas, y está previsto que 'Fast Forever' se estrene en 2028.

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Redacción web
Agencia EFE

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