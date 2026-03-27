“Vámonos a casa, hijo”: líder de "Madres Buscadoras" halla restos de su hijo desaparecido

Tras casi siete años de búsqueda, la activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó el hallazgo de restos óseos que, según su identificación preliminar, corresponderían a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido en 2019.
El hallazgo se realizó en un predio ubicado en el kilómetro 46 de la carretera 26, en el municipio de Hermosillo, zona donde la madre buscadora ha concentrado sus esfuerzos desde la desaparición del joven en mayo de 2019, cuando fue privado de libertad por un grupo armado en Bahía de Kino.
A través de un video difundido en redes sociales, Ceci Flores mostró el lugar mientras sostenía fragmentos óseos y expresó el dolor que acompaña el hallazgo.
“Vámonos a casa, hijo, de donde nunca tuviste que partir; he cumplido mi promesa de encontrarte”, dijo.
De acuerdo con su testimonio, la identificación preliminar se basa en la ropa encontrada junto a los restos, que coincidiría con la que vestía su hijo el día de su desaparición.
No obstante, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora la realización de pruebas de ADN para confirmar científicamente la identidad.
La activista explicó que el cuerpo no se encontraba completo, debido al paso del tiempo y a factores ambientales, lo que incrementa el dolor de la familia.
“Solo me queda abrazar un puño de huesos”, expresó.
El caso de Marco Antonio Sauceda Rocha se remonta al 4 de mayo de 2019, cuando fue secuestrado por un grupo armado.
En ese mismo hecho también fue llevado su hermano menor, quien fue liberado días después.
Desde entonces, su madre inició una búsqueda que la convirtió en una de las principales voces en la lucha por los desaparecidos en México.
A pesar del hallazgo, Ceci Flores aseguró que su labor no termina, ya que aún continúa la búsqueda de otro de sus hijos desaparecidos.