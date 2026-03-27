Ataques de Estados Unidos e Israel dejan al menos 44 muertos en Irán

Teherán, Irán.- Al menos 44 personas murieron en ataques de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel contra las localidades iraníes de Isfahán y Qom, en el centro del país, informaron este viernes medios oficiales iraníes.

En la ciudad de Qom, 18 personas murieron y otras diez resultaron heridas en un bombardeo estadounidense israelí, informó el medio estatal Tehran Times.

Por otra parte, el vicegobernador de Seguridad de la provincia de Isfahán, Akbar Salehi, informó a través de la agencia de noticias Tasnim de que el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel perpetrado este jueves contra una zona residencial en Isfahán causó 26 muertos, entre ellos siete niños y siete mujeres.

Los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán continúan por vigésimo noveno día, a los que Teherán ha respondido con oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el golfo Pérsico.