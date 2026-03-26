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Irán advierte sobre el cierre del estrecho de Ormuz en diálogo con Guterres

El canciller iraní, Abás Araqchí, defendió en conversación con António Guterres el derecho de limitar el paso de buques enemigos en el estrecho de Ormuz, en medio de crecientes tensiones

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 20:10
Irán advierte sobre el cierre del estrecho de Ormuz en diálogo con Guterres

Araqchí responsabilizó a Estados Unidos por la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, debido a sus acciones.

 Foto: Cortesía

Irán Teheran.- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó en una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, que impedir el paso de buques vinculados a "enemigos" constituye un "derecho legal" del país.

Según informaron las agencias iraníes Fars y Press TV, Araqchí sostuvo que la actual inseguridad en el estrecho de Ormuz es "resultado directo de la ilegalidad y la agresión de Estados Unidos y del régimen sionista".

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El canciller iraní, Abás Araqchí, defendió en conversación con António Guterres el derecho de limitar el paso de buques “enemigos” en el estrecho de Ormuz, en medio de crecientes tensiones y preocupación internacional por la seguridad marítima

El estrecho de Ormuz es un punto clave para el tránsito energético mundial, por el que circula una quinta parte del comercio global de petróleo. Las tensiones en la zona han aumentado en los últimos meses en medio de incidentes marítimos y acusaciones cruzadas entre Teherán y Washington.

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Las declaraciones de Araqchí se producen en un contexto de creciente preocupación internacional por la seguridad de la navegación y la estabilidad regional. Hasta el momento, Naciones Unidas no ha difundido detalles oficiales del contenido de la conversación

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Redacción web
Agencia EFE

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