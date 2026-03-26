Irán advierte sobre el cierre del estrecho de Ormuz en diálogo con Guterres

Irán Teheran.- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó en una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, que impedir el paso de buques vinculados a "enemigos" constituye un "derecho legal" del país.

Según informaron las agencias iraníes Fars y Press TV, Araqchí sostuvo que la actual inseguridad en el estrecho de Ormuz es "resultado directo de la ilegalidad y la agresión de Estados Unidos y del régimen sionista".