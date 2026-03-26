Israel lanza nuevos ataques contra Teherán

Teherán.-El Ejército de Israel anunció la madrugada del viernes nuevos ataques contra Teherán, la capital de Irán, cerca de que se cumpla un mes de guerra entre ambos países.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron un breve mensaje en su canal de Telegram en el que aseguraron haber "completado una amplia oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán en Teherán".

Medios como la televisión catarí Al Jazeera y la agencia iraní Tasnim reportaron explosiones en la capital iraní.

La agencia Fars informó de ataques contra Urmia, en el noreste del país, y contra Qom, en el centro de Irán, donde habrían muerto seis personas.