Mató a un depredador sexual, lo desmembró y guardó muestras de su sangre al estilo de Dexter

Un joven de apenas 19 años, identificado como Lucas Sander Jones, fue procesado por el brutal asesinato y desmembramiento de Colie Lee Daniel, registrado como un depredador sexual de 28 años, en Florida, Estados Unidos. A continuación los detalles del caso que ha causado revuelo en redes sociales en los últimos días.
El caso que parece extraído de un guion de película, comenzó a desmoronarse el pasado 28 de marzo en una zona remota conocida como "The Compound". En ese lugar desolado, la policía de Palm Bay descubrió una maleta negra y varios contenedores de plástico.
Dentro de los recipientes se encontraban los restos desmembrados de Daniel, quien había sido reportado como desaparecido por su familia una semana antes.
Sin embargo, el asesino cometió un error: junto a los restos dejó un paquete de Amazon a su nombre, según datos de medios locales.
Según las investigaciones, el asesinato fue desde el pasado 20 de marzo. Según el reporte, Jones atrajo a su víctima hasta su vivienda y utilizó un bate de béisbol para matar a golpes a Daniel antes de proceder a profanar desmebrar su cadáver.
La novia del acusado se convirtió en una pieza clave para los investigadores. Al llegar a la casa, se encontró con una escena dantesca: paredes manchadas, sangre en las ranuras de los azulejos y a su novio con los jeans con rastros de sangre, quien le confesó sin inmutarse: “Maté a alguien y lo corté en pedazos”.
La brutalidad no terminó con la muerte. Con la ayuda de un machete, una sierra y un cuchillo, Jones desmembró el cuerpo, pero uno de los datos más perturbadores fue el hallazgo de portaobjetos de microscopio con muestras de sangre de la víctima, un ritual idéntico al del personaje de ficción Dexter Morgan.
La novia admitió haber ayudado a Jones a deshacerse de las maletas al día siguiente del crimen. Además, confesó que el joven no planeaba detenerse ahí, ya que poseía una lista impresa de otros delincuentes sexuales registrados en la zona a quienes pretendía atacar.
Las cámaras de seguridad de la red Flock captaron el vehículo de Jones en la zona donde se abandonaron los restos, lo que, sumado a la evidencia de sangre encontrada en su hogar tras varios intentos de limpieza, volvió el caso irrefutable para las autoridades.
Ahora, el joven enfrenta cargos de asesinato y se encuentra recluido en la cárcel del condado de Brevard sin derecho a fianza.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, la Daniel había sido registrada como depredador sexual. De hecho, se declaró culpable de realizar un acto oral al hermano de su mejor amigo. La víctima tenía entre 12 y 15 años. El mejor amigo presenció el acto y le dijo a la policía.
El caso ha causado gran revuelo en Florida. Usuarios de redes tienen opiniones divididas sobre los cargos que enfrenta Jones, de 19 años, quien buscaba vengarse de los depredadores sexuales.