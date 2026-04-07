Hasta niños forman cadenas humanas ante amenaza de Trump: "morirá toda una civilización"

Miles de personas, entre mujeres, jóvenes y hasta niños, formaron este martes cadenas humanas ante centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades de Irán para protestar contra las amenazas de ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido de que atacará esas infraestructuras si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz. El plazo vence este martes.