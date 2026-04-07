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Hasta niños forman cadenas humanas ante amenaza de Trump: "morirá toda una civilización"

La movilización, impulsada por el Gobierno iraní, busca mostrar unidad y resistencia ante la escalada del conflicto por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio global de crudo.

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 10:45
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Miles de personas, entre mujeres, jóvenes y hasta niños, formaron este martes cadenas humanas ante centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades de Irán para protestar contra las amenazas de ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido de que atacará esas infraestructuras si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz. El plazo vence este martes.

Foto cortesía: Redes sociales.
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En Teherán, cientos de personas se congregaron ante la mayor central eléctrica del país, Damavand, portando banderas de Irán y cargando en brazos a sus hijos, condenaron las amenazas estadounidenses de atacar infraestructuras vitales, según imágenes difundidas por la televisión estatal iraní.

 Foto cortesía: Redes sociales.
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En la ciudad occidental de Kermanshah, un grupo de manifestantes se concentró frente a la planta eléctrica de Bisotun, donde portaron fotografías del fallecido líder supremo Alí Jameneí y de su sucesor e hijo Mojtaba Jameneí, denunciando que atacar infraestructuras eléctricas constituye un crimen de guerra, según informó la agencia Mehr.

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También se formaron cadenas humanas ante la central termoeléctrica de la ciudad noroccidental de Tabriz y la planta eléctrica de Shahid Rajaei, en la norteña ciudad de Qazvín.

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Las movilizaciones se replicaron en otros puntos del país. En Dezful (suroeste) estudiantes formaron una cadena humana sobre el puente histórico de la ciudad, con más de 1.700 años de antigüedad, en su defensa ante las amenazas de Trump.

 Foto: EFE
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Estas acciones forman parte de una campaña gubernamental que llamó a los jóvenes del país a formar cadenas humanas hoy.

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Con ellos se busca «escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo», según dijo esta mañana el viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi.

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Rahimi indicó que «los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra».

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Figuras de la cultura iraní, entre ellos el músico iraní Ali Gamsari y el cantante Benyamin Bahadori, comenzaron el lunes a instalarse en las inmediaciones de plantas eléctricas y puentes.

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Las amenazas de Trump de «desatar el infierno» si Teherán no reabre Ormuz antes de las 20:00 horas del martes 7 en Washington van en serio, advirtió el presidente estadounidense.

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Teherán ha bloqueado desde el comienzo de la guerra el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial.

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Desde entonces solo permite el paso a barcos de países que considera aliados, lo que ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos.

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