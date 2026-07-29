Estados Unidos bombardea nuevamente Irán

Washington, Estados Unidos .- Estados Unidos comenzó este miércoles una nueva ronda de ataques contra Irán en respuesta a los intentos de Teherán de atacar a fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Los bombardeos comenzaron a las 20:00 hora del Este de Estados Unidos (02:00 GMT del jueves) y fueron descritos por las autoridades estadounidenses como una "respuesta poderosa" a las acciones iraníes del día anterior contra sus tropas en la región.

Antes del anuncio oficial, funcionarios estadounidenses habían asegurado a medios locales que la operación corresponde a una represalia por un ataque de misiles iraníes dirigido contra una base estadounidense en Jordania el martes.