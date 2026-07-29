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Estados Unidos bombardea nuevamente Irán

La tensión en Oriente Medio volvió a escalar luego de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques contra Irán como represalia por acciones contra sus tropas

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 19:40
Estados Unidos bombardea nuevamente Irán

Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra Irán en respuesta a un presunto ataque contra sus fuerzas .

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos .- Estados Unidos comenzó este miércoles una nueva ronda de ataques contra Irán en respuesta a los intentos de Teherán de atacar a fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Los bombardeos comenzaron a las 20:00 hora del Este de Estados Unidos (02:00 GMT del jueves) y fueron descritos por las autoridades estadounidenses como una "respuesta poderosa" a las acciones iraníes del día anterior contra sus tropas en la región.

Antes del anuncio oficial, funcionarios estadounidenses habían asegurado a medios locales que la operación corresponde a una represalia por un ataque de misiles iraníes dirigido contra una base estadounidense en Jordania el martes.

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Acerca de ese ataque específico, las fuerzas armadas estadounidenses lo calificaron como "sorpresivo" pero aseguraron que cada uno de los misiles fueron interceptados a tiempo.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, el presidente, Donald Trump había prometido responder con contundencia al intento fallido de Teherán de sorprender a las tropas estadounidenses en la región.

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Este nuevo ataque anunciado por el CENTCOM se suma a una serie de agresiones que han reactivado la tensión en Oriente Medio pese a que el mismo Trump había dicho que el fuego sería suspendido mientras mantuvieran conversaciones con la República Islámica.

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Redacción web
Agencia EFE

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