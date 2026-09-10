Capturan a Jhon David Matute Meléndez, sospechoso por muerte del exjugador Kenny Martínez

Islas de la Bahía, Honduras.- Tras 10 días de haberse registrado el crimen, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un joven de 21 años señalado como presunto implicado en el asesinato del exjugador de fútbol Kenny Bredenskie Martínez Webster, ocurrido el pasado 1 de septiembre en Roatán, Islas de la Bahía.

El detenido fue identificado como Jhon David Matute Melénde, de 21 años, originario del municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía, y reside en el sector de Camp Bay, perteneciente al mismo municipio.

El sospechoso fue requerido en el sector de French Harbour, Roatán, en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán.