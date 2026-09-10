Capturan a Jhon David Matute Meléndez, sospechoso por muerte del exjugador Kenny Martínez

Islas de la Bahía, Honduras.- Tras 10 días de haberse registrado el crimen, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un joven de 21 años señalado como presunto implicado en el asesinato del exjugador de fútbol Kenny Bredenskie Martínez Webster, ocurrido el pasado 1 de septiembre en Roatán, Islas de la Bahía.
El detenido fue identificado como Jhon David Matute Melénde, de 21 años, originario del municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía, y reside en el sector de Camp Bay, perteneciente al mismo municipio.
El sospechoso fue requerido en el sector de French Harbour, Roatán, en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán.
Al detenido se le señala por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de Martínez Webster, exjugador de Olimpia perdió la vida de manera violenta en el municipio de José Santos Guardiola, Islas de La Bahía
De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el 1 de septiembre, cuando Martínez Webster se transportaba en su motocicleta.
Según la información proporcionada por la DPI, dos individuos que se conducían en una motocicleta tipo montaña, de color negro, interceptaron al exjugador de fútbol.
Los sujetos dispararon en repetidas ocasiones contra Martínez Webster, provocándole la muerte en el lugar, según las investigaciones realizadas por las autoridades.
Después del ataque, los sospechosos huyeron con rumbo desconocido hacia el sector de Pollitilly Bay.
La DPI mantiene las diligencias investigativas para identificar y capturar al segundo individuo que, según las pesquisas, también participó en el hecho criminal.