Matan a balazos a Kenny Martínez, exfutbolista del Olimpia y Lobos UPNFM

Roatán, Islas de la Bahía.- El exfutbolista del Olimpia, Kenny Martínez Webster, fue asesinado a balazos en el municipio de José Santos Guardiola del departamento de Islas de la Bahía.

Martínez, de 22 años y quien se formó en las reservas del club merengue como delantero, transitaba en su motocicleta en el sector de Punta Gorda hasta que fue acribillado por sujetos desconocidos, quienes se dieron a la fuga tras cometer el crimen.

El medio Roatán Hable Claro reportó que los familiares se enteraron del acontecimiento y de inmediato se dirigieron al lugar para recoger su cuerpo antes de que llegaran agentes de la Policía Nacional y de Medicina Forense.