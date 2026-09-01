  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a balazos a Kenny Martínez, exfutbolista del Olimpia y Lobos UPNFM

En el sector de Punta Gorda del municipio de José Santos Guardiola fue acribillado Kenny Martínez Webster, quien se formó en las reservas del Olimpia

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 16:09
Matan a balazos a Kenny Martínez, exfutbolista del Olimpia y Lobos UPNFM

Kenny Bredenskie Martínez Webster se formó en las reservas del Olimpia, jugando también con Lobos UPNFM y en equipos de la Liga de Ascenso y la Liga Mayor.

 Foto: Cortesía

Roatán, Islas de la Bahía.- El exfutbolista del Olimpia, Kenny Martínez Webster, fue asesinado a balazos en el municipio de José Santos Guardiola del departamento de Islas de la Bahía.

Martínez, de 22 años y quien se formó en las reservas del club merengue como delantero, transitaba en su motocicleta en el sector de Punta Gorda hasta que fue acribillado por sujetos desconocidos, quienes se dieron a la fuga tras cometer el crimen.

El medio Roatán Hable Claro reportó que los familiares se enteraron del acontecimiento y de inmediato se dirigieron al lugar para recoger su cuerpo antes de que llegaran agentes de la Policía Nacional y de Medicina Forense.

Periodismo homenajea a Christian Mendoza

Hasta el momento, se desconocen los motivos por el que le habrían quitado la vida al exjugador y los responsables de su muerte.

Cabe resaltar que Martínez Webster sufrió un accidente de tránsito el pasado 23 de enero, el cual le dejó lesiones pero sin ser de profunda gravedad.

Kenny Bredenskie Martínez Webster además de vestir la camiseta del Olimpia, jugó para Lobos de la UPNFM. También jugó en el Juventus de Roatán de la Liga de Ascenso. Su último club fue el Atlético Bilbao de la Liga Mayor, el cual se pronunció lamentando el fallecimiento de su delantero

Joven futbolista hondureño muere tras caer de azotea en España: autoridades investigan

"Pierde la vida uno de nuestros jugadores, un compañero, un amigo y parte fundamental de nuestra familia Bilbao. Su entrega, pasión y alegría dentro y fuera de la cancha siempre vivirán en nuestros corazones. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y nos unimos al dolor que embarga a su familia, amigos y seres queridos", escribió el club a través de un comunicado.

El Atlético Bilbao de la Liga Mayor lamentó la muerte violenta de su delantero Kenny Martínez, solidarizándose a la vez con su familia.

El Atlético Bilbao de la Liga Mayor lamentó la muerte violenta de su delantero Kenny Martínez, solidarizándose a la vez con su familia.

 (Foto: redes sociales)

La muerte de Martínez ha dejado gran consternación en sus amigos, conocidos, aficionados del Olimpia, Lobos UPNFM y de diferentes equipos hondureños, por lo que externaron sus condolencias hacia su familia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias