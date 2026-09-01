Matan a balazos a Kenny Martínez, exfutbolista del Olimpia y Lobos UPNFM

Roatán, Islas de la Bahía.- El exfutbolista del Olimpia, Kenny Martínez Webster, fue asesinado a balazos en el municipio de José Santos Guardiola del departamento de Islas de la Bahía.
Martínez, de 22 años y quien se formó en las reservas del club merengue como delantero, transitaba en su motocicleta en el sector de Punta Gorda hasta que fue acribillado por sujetos desconocidos, quienes se dieron a la fuga tras cometer el crimen.
El medio Roatán Hable Claro reportó que los familiares se enteraron del acontecimiento y de inmediato se dirigieron al lugar para recoger su cuerpo antes de que llegaran agentes de la Policía Nacional y de Medicina Forense.
Hasta el momento, se desconocen los motivos por el que le habrían quitado la vida al exjugador y los responsables de su muerte.
Cabe resaltar que Martínez Webster sufrió un accidente de tránsito el pasado 23 de enero, el cual le dejó lesiones pero sin ser de profunda gravedad.
Kenny Bredenskie Martínez Webster además de vestir la camiseta del Olimpia, jugó para Lobos de la UPNFM. También jugó en el Juventus de Roatán de la Liga de Ascenso. Su último club fue el Atlético Bilbao de la Liga Mayor, el cual se pronunció lamentando el fallecimiento de su delantero
"Pierde la vida uno de nuestros jugadores, un compañero, un amigo y parte fundamental de nuestra familia Bilbao. Su entrega, pasión y alegría dentro y fuera de la cancha siempre vivirán en nuestros corazones. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y nos unimos al dolor que embarga a su familia, amigos y seres queridos", escribió el club a través de un comunicado.
La muerte de Martínez ha dejado gran consternación en sus amigos, conocidos, aficionados del Olimpia, Lobos UPNFM y de diferentes equipos hondureños, por lo que externaron sus condolencias hacia su familia.