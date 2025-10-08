Así fueron los últimos momentos de jugador hondureño previo a ser asesinado por delincuentes en SPS

Revelan los conmovedores detalles de los últimos momentos de futbolista hondureño antes de perder la vida a manos de desconocidos.
Carlos Daniel Pérez Raudales fue asesinado en la colonia Las Brisas de Expocentro de San Pedro Sula.
Carlos Daniel militaba en el Platense Júnior, un reconocido equipo de San Pedro Sula que tiene jugadores en categorías juveniles y en las Ligas Menores.
Una fuente cercana a Carlos Daniel relató que este había pasado sus vacaciones de la Semana Morazánica en Guatemala y el día de su crimen volvía del viaje.
Carlos estaba en la puerta de su casa cuando fue interceptado por sus sujetos armados que buscaban despojarlo de sus pertenencias a él y a sus acompañantes.
El joven se habría opuesto al asalto y los delincuentes le dispararon y lo dejaron malherido en el lugar.
En un intento por salvarle la vida, a Carlos lo llevaron a un centro asistencial, pero murió en el lugar.
"Carlos había perdido mucha sangre y murió", contó una fuente cercana al joven de 21 años.
Carlos estudiaba Ingieniería en Tecnología Electrónica en la Universidad de San Pedro (Usap), en donde mostraron su tristeza ante su irreparable pérdida.
"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos, acompañándolos en este momento de dolor. Que el recuerdo de su vida y su luz sigan presentes en nuestra comunidad universitaria", externó la universidad a través de sus redes sociales.
El Platense Júnior también lamentó su crimen. "Hoy nos unimos en oración y solidaridad con su familia, honrando su legado dentro y fuera de la cancha", escribió su club.
Además, repudiaron el hecho. "Nota de Duelo y Repudio. El Club Platense Junior lamenta profundamente, con inmensa tristeza, el sensible y trágico fallecimiento de nuestro querido Carlos Daniel Pérez. Le fue arrebatada la vida de manera violenta e injusta, apagando prematuramente una luz llena de sueños e ilusiones que apenas comenzaba a brillar. Esta pérdida irreparable nos conmueve a todos los que formamos parte de la familia de Platense Junior", señaló el equipo en sus redes sociales.
Platense Junior dejó conmovedor mensaje por la muerte de su jugador: "Recordamos a Carlos Daniel no solo por su entrega en la cancha, sino también por la calidez de su corazón y la nobleza de su espíritu. Era reconocido por su alegría contagiosa, su lealtad inquebrantable hacia sus amigos y compañeros, y su respeto hacia todos los que lo rodeaban. Su calidad humana fue un faro de esperanza y un ejemplo de las virtudes que aspiramos a cultivar en nuestro club".
"Elevamos nuestra voz para repudiar enérgicamente este terrible y cobarde acto que ha sembrado luto y dolor en nuestra comunidad. Exigimos justicia y paz", señalaron en el Platense Junior mediante sus redes sociales oficiales.
Comunicado del Platense Junior donde lamenta, repudia y exige paz por la muerte de Carlos Daniel Pérez.
En las redes sociales hay mensajes de consternación por el asesinato del joven futbolista hondureño y uno de los que se pronunció fue Emil Martínez, exjugador y ahora entrenador de reservas del Marathón.