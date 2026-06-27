Joven futbolista hondureño muere tras caer de azotea en España: autoridades investigan

Un joven futbolista originario de Honduras murió en España luego de caer de la azotea. Las autoridades investigan el hecho ya que horas antes había salido con amigos y se indaga qué pasó.
El nombre del joven Kenneth Daniel Banegas Mejía, nacido en 2008 y que vivía en Granada, España. Tanto su centro de estudio como los clubes donde ha participado lamentaron la noticia.
Él había sido futbolista del We FC la pasada temporada y del Churriana de la Vega en categorías juvenil y cadete.
Incluso llegó a ser convocado por la Selección Granadina en categorías inferiores. La información recolectada es que cayó desde un sexto piso.
"Impactó contra la baranda de la terraza del sexto piso, que quedó dañada, y cayó seguidamente hasta la calzada de la calle Helga Söhner de Almuñécar", detallaron medios desde Granada.
La Delegación Granadina de la Federación Andaluza también emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la muerte de Kenneth Daniel Banegas Mejía.
Según las investigaciones de las autoridades locales, Banegas falleció tras precipitarse desde una azotea. Un vecino de la zona relató a los medios que era muy posible que el joven hubiera subido a ese lugar con el fin de dormir un rato junto a otros amigos, luego de haber disfrutado de una noche de fiesta.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. Hasta el momento, la principal hipótesis apunta a una caída accidental.
Los investigadores encontraron daños en la baranda del balcón ubicado debajo del lugar desde donde cayó el joven, un elemento que podría resultar clave para determinar cómo ocurrió el accidente.
Ante el doloroso momento y los altos costos que implican las honras fúnebres, la UD Estrellas Chana Barrio —club de fútbol donde milita uno de los hermanos de la víctima— habilitó una cuenta bancaria para recaudar fondos en apoyo a la familia.