Reconocido futbolista hondureño es asesinado a machetazos en Siguatepeque

Luto en el deporte nacional por el cruel asesinato de reconocido futbolista hondureño. Los desgarradores detalles de su muerte.
La violencia cobró una nueva víctima en el barrio San Antonio de Siguatepeque, donde un hombre fue asesinado de forma brutal.
La víctima fue identificada como Héctor Ventura, conocido popularmente como “Teto”.
Ventura era un exfutbolista que tuvo paso por varios equipos de la Liga de Ascenso de Honduras.
El crimen fue perpetrado con un arma blanca tipo machete, según informaron las autoridades.
Producto del ataque, el ahora occiso sufrió heridas que le desfiguraron el rostro.
Héctor Ventura también era hermano del futbolista Mario Ventura, exjugador del Génesis en la Liga Nacional.
El hecho ha causado consternación entre familiares, amigos y la comunidad deportiva.
Agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente a la escena del crimen.
Posteriormente, personal del Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del asesinato.
Héctor Ventura tenía 30 años de edad al momento de su fallecimiento. En Siguatepeque, “Teto” era muy querido y recordado como un gran ser humano.