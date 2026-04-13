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Reconocido futbolista hondureño es asesinado a machetazos en Siguatepeque

Héctor Ventura tenía 30 años de edad al momento de su fallecimiento y era muy querido en su ciudad natal

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 13:41
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Luto en el deporte nacional por el cruel asesinato de reconocido futbolista hondureño. Los desgarradores detalles de su muerte.

Fotos: Cortesía.
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La violencia cobró una nueva víctima en el barrio San Antonio de Siguatepeque, donde un hombre fue asesinado de forma brutal.
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La víctima fue identificada como Héctor Ventura, conocido popularmente como “Teto”.
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Ventura era un exfutbolista que tuvo paso por varios equipos de la Liga de Ascenso de Honduras.

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El crimen fue perpetrado con un arma blanca tipo machete, según informaron las autoridades.
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Producto del ataque, el ahora occiso sufrió heridas que le desfiguraron el rostro.
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Héctor Ventura también era hermano del futbolista Mario Ventura, exjugador del Génesis en la Liga Nacional.
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El hecho ha causado consternación entre familiares, amigos y la comunidad deportiva.
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Agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente a la escena del crimen.
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Posteriormente, personal del Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo.
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Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del asesinato.
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Héctor Ventura tenía 30 años de edad al momento de su fallecimiento. En Siguatepeque, “Teto” era muy querido y recordado como un gran ser humano.
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