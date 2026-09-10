Fue invitado a pescar y terminó muerto: crimen de Darwin Tercero en Amarateca

Amarateca, Francisco Morazán.- Un hombre identificado como Darwin Tercero fue encontrado sin vida en un río en el sector de Amarateca, Distrito Central, Francisco Morazán.
Los reportes preliminares indican que el ciudadano recibió la invitación de unos amigos para ir a pescar y este 10 de septiembre fue hallado sin signos vitales.
El reporte también precisa que las personas con los que salió finalmente lo dejaron en el río y su cuerpo fue hallado flotando.
Al lugar llegó una persona, quien dijo ser su padre, y pidió justicia por lo que había ocurrido.
"De acuerdo con la información preliminar, sus acompañantes lo habrían dejado en el lugar mientras continuaban con la actividad, y fue posteriormente cuando lo encontraron sin signos vitales dentro del río", informó HCH.
Las autoridades siguen investigando las causas del hecho y, de momento, no hay ninguna persona detenida.
Medicina Forense llegó al lugar para hacer el levantamiento y en las próximas horas se determinará las causas de la muerte.