Fue invitado a pescar y terminó muerto: crimen de Darwin Tercero en Amarateca

Amarateca, Francisco Morazán.- Un hombre identificado como Darwin Tercero fue encontrado sin vida en un río en el sector de Amarateca, Distrito Central, Francisco Morazán.

Los reportes preliminares indican que el ciudadano recibió la invitación de unos amigos para ir a pescar y este 10 de septiembre fue hallado sin signos vitales.

El reporte también precisa que las personas con los que salió finalmente lo dejaron en el río y su cuerpo fue hallado flotando.