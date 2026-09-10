Es falso que Nasry Asfura se encuentra en ranking de jefes de Estado mejor valorados en Latinoamérica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación en redes sociales asegura que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, se encuentra entre los jefes de Estado mejor valorados de Latinoamérica. De acuerdo a la imagen del posteo, de acuerdo a un supuesto ranking de Punto y Aparte. Sin embargo, es falso. Los resultados difundidos del ranking atribuido a Punto y Aparte no incluyen a Asfura entre sus principales posiciones. Además, una búsqueda con Google Lens determinó que la imagen viral fue alterada a partir de una publicación que originalmente destacaba al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. “Presidente Nasry Asfura destaca entre los jefes de Estado mejor valorados de Latinoamérica”, dice literalmente el texto sobrepuesto de la imagen difundida en Facebook desde el viernes 4 de septiembre de 2026, compartida decenas de veces.

Nasry Asfura asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026 para el período 2026-2030. Durante sus primeros meses de gobierno, su administración ha centrado sus acciones en áreas como infraestructura, seguridad, salud, educación y energía. A seis meses de iniciar su administración, el Ejecutivo presentó un informe con los principales resultados que atribuye a su gestión durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, la población no ha recibido de buena manera las acciones del gobierno de Asfura, reflejándose en rankings de aprobación ciudadana. Una encuesta de la firma Le Vote, realizada durante los primeros 100 días del gobierno de Nasry Asfura, registró un 31% de aprobación de su gestión. Además, el 51% de los consultados consideró que Honduras avanzaba en una dirección equivocada.

No aparece

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Ranking Punto y Aparte” no permitió localizar un sitio web oficial del supuesto ranking que permita consultar directamente su metodología o resultados completos. No obstante, la búsqueda sí permitió encontrar publicaciones de medios de comunicación que atribuyen a Punto y Aparte un ranking de imagen positiva de mandatarios latinoamericanos, publicado el 23 de agosto de 2026.. ( 1 , 2 , 3 ) En esas publicaciones, los seis primeros lugares aparecen ocupados por Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Laura Fernández Delgado, de Costa Rica; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Javier Milei, de Argentina; y Santiago Peña, de Paraguay. Nasry Asfura no figura entre ellos. Lo que arrojaron las pesquisas fue un estudio regional publicado por CB Global Data en agosto de 2026 ubicó a Nasry Asfura en el doceavo lugar de su clasificación de presidentes latinoamericanos, con 41.6 % de aprobación y 55.5 % de desaprobación. Esto evidencia que el mandatario hondureño no figura entre los seis primeros puestos de esa medición y, en otro ranking regional publicado en agosto de 2026, aparece en el duodécimo lugar.

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