No hay registro de que Manuel Zelaya dijera estar tratándose en un hospital público de México

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) viajó a México el 7 de septiembre para someterse a estudios médicos que permitan determinar la causa de la pericarditis que padece.
Desde entonces, una publicación difundida en redes sociales le atribuye a Zelaya haber dicho que se encuentra en un centro médico público de México especializado en el tratamiento de enfermedades cancerosas.
Sin embargo, no hay registro público de que el exmandatario haya hecho esa
“Manuel Zelaya informa desde México: Estoy en un gran hospital público, varios edificios, mucha fama. Especialidad: tratar y curar células tumorales, nódulos pulmón, células malignas y cancerosas. Aplican tratamient inmunológicos, químicos y de Radio”, es literalmente la presunta cita adjudicada a Zelaya que ha sido difundida desde el 8 de agosto.
Zelaya informó el 3 de septiembre, a través de sus redes sociales, que había sido sometido a una intervención quirúrgica durante la madrugada del 2 de septiembre para retirar líquido acumulado alrededor del corazón.
Posteriormente, el 7 de septiembre, salió de Honduras rumbo a México para continuar su recuperación y recibir atención médica especializada. Antes de viajar, Zelaya declaró a medios de comunicación que se encontraba estable y que no atravesaba una emergencia médica.
No hay registro
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Manuel Zelaya + hospital público + México” y otras combinaciones relacionadas no arrojó registros en comunicados, entrevistas de medios de comunicación confiables ni declaraciones públicas de Zelaya Rosales que respalden esa afirmación.
De igual manera, se revisó la cuenta de X de Manuel Zelaya sin encontrar comunicados, publicaciones, videos o declaraciones en los que haya informado que recibe tratamiento médico en un hospital público especializado en cáncer en México.
Un familiar del expresidente Zelaya confirmó a EH Verifica que no se está tratando en un hospital público de México.
Por tanto, no existe evidencia pública que respalde la afirmación de que Manuel Zelaya dijo que recibe tratamiento médico en un hospital público especializado en cáncer en México.