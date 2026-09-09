No hay registro de que Manuel Zelaya dijera estar tratándose en un hospital público de México

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) viajó a México el 7 de septiembre para someterse a estudios médicos que permitan determinar la causa de la pericarditis que padece.

Desde entonces, una publicación difundida en redes sociales le atribuye a Zelaya haber dicho que se encuentra en un centro médico público de México especializado en el tratamiento de enfermedades cancerosas.

Sin embargo, no hay registro público de que el exmandatario haya hecho esa

“Manuel Zelaya informa desde México: Estoy en un gran hospital público, varios edificios, mucha fama. Especialidad: tratar y curar células tumorales, nódulos pulmón, células malignas y cancerosas. Aplican tratamient inmunológicos, químicos y de Radio”, es literalmente la presunta cita adjudicada a Zelaya que ha sido difundida desde el 8 de agosto.