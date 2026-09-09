¿Qué departamento ha ganado más coronas de Miss Honduras Universo?

Tegucigalpa, Honduras.- A lo largo de 72 años, decenas de hermosas hondureñas han sido elegidas para representar al país en el Miss Universo, el certamen de belleza más prestigioso.

Bellas jóvenes en representación de diferentes ciudades y departamentos del país fueron coronadas como Miss Honduras Universo, con nombres muy reconocidos como Etelinda Mejía Velásquez, Zuheilyn Clemente, Rebeca Rodríguez y Pastora Pagán Valenzuela, la única catracha hasta la fecha en clasificar en el top 15 del Miss Universo y quedar como sexta finalista.