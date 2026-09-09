¿Qué departamento ha ganado más coronas de Miss Honduras Universo?

Tegucigalpa, Honduras.- A lo largo de 72 años, decenas de hermosas hondureñas han sido elegidas para representar al país en el Miss Universo, el certamen de belleza más prestigioso.
Bellas jóvenes en representación de diferentes ciudades y departamentos del país fueron coronadas como Miss Honduras Universo, con nombres muy reconocidos como Etelinda Mejía Velásquez, Zuheilyn Clemente, Rebeca Rodríguez y Pastora Pagán Valenzuela, la única catracha hasta la fecha en clasificar en el top 15 del Miss Universo y quedar como sexta finalista.
¿Cuáles son los departamentos y ciudades con más coronas? EL HERALDO te presenta un mapa interactivo de las Miss Honduras Universo del siglo XXI.
Cabe resaltar que la representación no siempre ha sido por departamento, pues en ocasiones se ha elegido a una Miss en representación de alguna ciudad y no de un departamento. De igual forma, en algunos casos la representación por ciudad y departamento, sirviendo como ejemplo la existencia de una Miss Cortés y una Miss San Pedro Sula (ciudad cabecera de este departamento).