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¿Qué departamento ha ganado más coronas de Miss Honduras Universo?

¿El lugar con más coronas? EL HERALDO le presenta un mapa de los departamentos y ciudades con más ganadoras en el Miss Honduras Universo en el siglo XXI

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 14:00
¿Qué departamento ha ganado más coronas de Miss Honduras Universo?

Desde 1954,decenas de catrachas de diferentes zonas del país han deslumbrado con su belleza en el icónico Miss Universo.

 Foto: ilustración elaborada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- A lo largo de 72 años, decenas de hermosas hondureñas han sido elegidas para representar al país en el Miss Universo, el certamen de belleza más prestigioso.

Bellas jóvenes en representación de diferentes ciudades y departamentos del país fueron coronadas como Miss Honduras Universo, con nombres muy reconocidos como Etelinda Mejía Velásquez, Zuheilyn Clemente, Rebeca Rodríguez y Pastora Pagán Valenzuela, la única catracha hasta la fecha en clasificar en el top 15 del Miss Universo y quedar como sexta finalista.

Elegancia y glamour: ellas son las candidatas oficiales al Miss Honduras Universo 2026

¿Cuáles son los departamentos y ciudades con más coronas? EL HERALDO te presenta un mapa interactivo de las Miss Honduras Universo del siglo XXI.

Cabe resaltar que la representación no siempre ha sido por departamento, pues en ocasiones se ha elegido a una Miss en representación de alguna ciudad y no de un departamento. De igual forma, en algunos casos la representación por ciudad y departamento, sirviendo como ejemplo la existencia de una Miss Cortés y una Miss San Pedro Sula (ciudad cabecera de este departamento).


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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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