Luciana Núñez se corona como Miss Tegucigalpa 2026 y apunta al Miss Honduras Universo

Tegucigalpa, Honduras.-La joven Luciana Núñez fue coronada como Miss Tegucigalpa 2026 durante una ceremonia en la que varias aspirantes compitieron por convertirse en la representante oficial de la capital hondureña en los certámenes de belleza del país.

A lo largo de la noche, las participantes demostraron sus habilidades en distintas presentaciones ante el público y el jurado calificador, que tuvo la tarea de evaluar aspectos como presencia escénica, desenvolvimiento, proyección y capacidad de representación.

Luego de las diferentes etapas de la competencia, Luciana logró destacarse entre las concursantes y obtuvo la máxima distinción del certamen.