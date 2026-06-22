Luciana Núñez se corona como Miss Tegucigalpa 2026 y apunta al Miss Honduras Universo

Tegucigalpa, Honduras.-La joven Luciana Núñez fue coronada como Miss Tegucigalpa 2026 durante una ceremonia en la que varias aspirantes compitieron por convertirse en la representante oficial de la capital hondureña en los certámenes de belleza del país.
A lo largo de la noche, las participantes demostraron sus habilidades en distintas presentaciones ante el público y el jurado calificador, que tuvo la tarea de evaluar aspectos como presencia escénica, desenvolvimiento, proyección y capacidad de representación.
Luego de las diferentes etapas de la competencia, Luciana logró destacarse entre las concursantes y obtuvo la máxima distinción del certamen.
Con este triunfo, la joven adquiere la responsabilidad de representar a Tegucigalpa en la próxima edición de Miss Honduras Universo, uno de los concursos de belleza más importantes del país y que reúne a candidatas de distintas regiones.
Su elección ha generado expectativas entre seguidores y expertos de los certámenes, quienes consideran que cuenta con atributos que podrían permitirle sobresalir en la competencia nacional. Durante la gala, Luciana evidenció confianza, porte y una destacada interacción con el público.
Tras recibir la corona, la nueva Miss Tegucigalpa iniciará un proceso de preparación enfocado en fortalecer diversas áreas de competencia, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al certamen nacional y buscar la oportunidad de representar a Honduras en escenarios internacionales.