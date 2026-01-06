  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Así es Stephie Morel, la cholomeña que busca la corona de Miss Honduras Universo 2026

Stephie Morel, abogada y modelo originaria de Choloma, comienza a perfilarse en el proceso rumbo a Miss Honduras Universo 2026. Esto se sabe

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 15:54
Así es Stephie Morel, la cholomeña que busca la corona de Miss Honduras Universo 2026
1 de 12

Stephie Alexandra Morel Yanes, de 21 años, aparece vinculada a la banda de Miss Cortés en el contexto previo a Miss Honduras Universo 2026, un movimiento que ha reactivado su presencia dentro del circuito nacional de belleza.

 Fotos: Instagram | @stephiemorelofficial
Así es Stephie Morel, la cholomeña que busca la corona de Miss Honduras Universo 2026
2 de 12

Originaria de Choloma, abogada de profesión y con una estatura de 1.83 metros, Morel respondió públicamente a una publicación de la cuenta Miss Universe Cortés Oficial, donde se mostraba la banda correspondiente al departamento, dejando constancia de su participación en esta etapa del proceso.

 Foto: Instagram | @stephiemorelofficial
Así es Stephie Morel, la cholomeña que busca la corona de Miss Honduras Universo 2026
3 de 12

“Hoy sostengo con orgullo mi banda, símbolo de un sueño que poco a poco se convierte en realidad. Este camino no lo recorro sola, lo hago de la mano de mi director Carlos Murillo. Confíen en mí, porque detrás de cada paso hay entrega, disciplina y un corazón que late con fuerza por este sueño. Estoy dejando mi alma entera en este proceso, porque sé que lo imposible también se alcanza con fe y dedicación”, escribió la joven en la publicación.

 Foto: Captura de pantalla
Así es Stephie Morel, la cholomeña que busca la corona de Miss Honduras Universo 2026
4 de 12

La reacción, que data de septiembre de 2025, generó respaldo dentro del entorno del certamen. Britthany Marroquín comentó “Con Todo mi Steph!!!”, mientras que Celia Monterrosa escribió “@stephiemorelofficial me encanta”.

 Foto: Instagram | @stephiemorelofficial
Así es Stephie Morel, la cholomeña que busca la corona de Miss Honduras Universo 2026
5 de 12

Morel cuenta con experiencia previa en concursos nacionales e internacionales.

 Foto: Instagram | @stephiemorelofficial
Así es Stephie Morel, la cholomeña que busca la corona de Miss Honduras Universo 2026
6 de 12

En 2024 ostentó el título de Miss Supranational Honduras y en 2023 fue Segunda finalista de Miss Universe Honduras, antecedentes que consolidan su perfil dentro de la competencia.

 Foto: Instagram | @stephiemorelofficial
Así es Stephie Morel, la cholomeña que busca la corona de Miss Honduras Universo 2026
7 de 12

Su llegada a los certámenes no respondió a una estrategia previa, sino a una circunstancia casual que terminó aportándole aprendizajes y proyección personal.

 Foto: Instagram | @stephiemorelofficial
Así es Stephie Morel, la cholomeña que busca la corona de Miss Honduras Universo 2026
8 de 12

Aunque no ha confirmado de manera oficial su participación en la edición 2026, la modelo ha reposteado historias en redes sociales que refuerzan esa línea.

 Foto: Instagram | @stephiemorelofficial
Así es Stephie Morel, la cholomeña que busca la corona de Miss Honduras Universo 2026
9 de 12

En paralelo, la Organización de Miss Honduras Universo publicó un comunicado en sus redes sociales.

 Foto: Instagram | @stephiemorelofficial
Así es Stephie Morel, la cholomeña que busca la corona de Miss Honduras Universo 2026
10 de 12

En resumen, el escrito manifiesta que “por el momento, las inscripciones para candidatas aún no se encuentran abiertas, por lo cual no contamos con participantes oficiales ni bandas otorgadas”.

 Foto: Instagram | @misshondurasuniverso
Así es Stephie Morel, la cholomeña que busca la corona de Miss Honduras Universo 2026
11 de 12

La entidad precisó que el proceso de inscripción para aspirantes iniciará el próximo 10 de enero.

 Foto: Instagram | @stephiemorelofficial
Así es Stephie Morel, la cholomeña que busca la corona de Miss Honduras Universo 2026
12 de 12
Cargar más fotos