Así es Stephie Morel, la cholomeña que busca la corona de Miss Honduras Universo 2026

Stephie Alexandra Morel Yanes, de 21 años, aparece vinculada a la banda de Miss Cortés en el contexto previo a Miss Honduras Universo 2026, un movimiento que ha reactivado su presencia dentro del circuito nacional de belleza.
Originaria de Choloma, abogada de profesión y con una estatura de 1.83 metros, Morel respondió públicamente a una publicación de la cuenta Miss Universe Cortés Oficial, donde se mostraba la banda correspondiente al departamento, dejando constancia de su participación en esta etapa del proceso.
“Hoy sostengo con orgullo mi banda, símbolo de un sueño que poco a poco se convierte en realidad. Este camino no lo recorro sola, lo hago de la mano de mi director Carlos Murillo. Confíen en mí, porque detrás de cada paso hay entrega, disciplina y un corazón que late con fuerza por este sueño. Estoy dejando mi alma entera en este proceso, porque sé que lo imposible también se alcanza con fe y dedicación”, escribió la joven en la publicación.
La reacción, que data de septiembre de 2025, generó respaldo dentro del entorno del certamen. Britthany Marroquín comentó “Con Todo mi Steph!!!”, mientras que Celia Monterrosa escribió “@stephiemorelofficial me encanta”.
Morel cuenta con experiencia previa en concursos nacionales e internacionales.
En 2024 ostentó el título de Miss Supranational Honduras y en 2023 fue Segunda finalista de Miss Universe Honduras, antecedentes que consolidan su perfil dentro de la competencia.
Su llegada a los certámenes no respondió a una estrategia previa, sino a una circunstancia casual que terminó aportándole aprendizajes y proyección personal.
Aunque no ha confirmado de manera oficial su participación en la edición 2026, la modelo ha reposteado historias en redes sociales que refuerzan esa línea.
En paralelo, la Organización de Miss Honduras Universo publicó un comunicado en sus redes sociales.
En resumen, el escrito manifiesta que “por el momento, las inscripciones para candidatas aún no se encuentran abiertas, por lo cual no contamos con participantes oficiales ni bandas otorgadas”.
La entidad precisó que el proceso de inscripción para aspirantes iniciará el próximo 10 de enero.