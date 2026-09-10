  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Dos bandas, palillonas y pomponeras: así se prepara el Mixto Hibueras para el 15 de septiembre

Dos bandas, 30 palillonas y un grupo de coloridas pomponeras serán parte del espectáculo que el Instituto Mixto Hibueras prepara para este 15 de septiembre

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 16:40

Tegucigalpa, Honduras.- Dos impresionantes shows, acompañados por sus respectivas bandas, ofrecerá el Instituto Mixto Hibueras. En el Tour de Independencia 2026 de EL HERALDO se descubrieron las grandes sorpresas que prepara la institución para este 15 de septiembre.

Al ritmo de la punta, banda y palillonas del Cultura Nacional debutarán este 15 de septiembre

En el marco de los 205 años de independencia patria, el emblemático Instituto Mixto Hibueras, ubicado en Comayagüela, ya afina los últimos detalles para su participación en las fiestas patrias.

Con música hondureña buscan deleitar en los desfiles.

Con música hondureña buscan deleitar en los desfiles.

(Foto: Alex Pérez/EL HERALDO )

Sin embargo, el Mixto Hibueras también cuenta con otra banda que, al ritmo de los instrumentos de viento, promete poner a bailar al público durante los desfiles.

Al ritmo del bombo, las liras, el güiro, las trompetas, el saxofón y muchos instrumentos más, las dos bandas del Mixto Hibueras esperan dar lo mejor de sí para sorprender al público.

El Instituto Mixto Hibueras ya cuenta los días para salir a las calles de Comayagüela y demostrar su talento.

El Instituto Mixto Hibueras ya cuenta los días para salir a las calles de Comayagüela y demostrar su talento.

 (Foto: Alex Pérez/EL HERALDO )

Pero no pueden faltar las bellas palillonas. Este instituto cuenta con uno de los cuadros más grandes, integrado por un total de 30 jovencitas de diferentes edades que dirán "presente" en las fiestas patrias.

Al ritmo de la punta, banda y palillonas del Cultura Nacional debutarán este 15 de septiembre

Las palillonas del Mixto Hibueras se han preparado con varias coreografías que han ensayado durante varios meses para lucirse durante el desfile.

Música, coreografías, color y mucha energía serán parte del espectáculo del Instituto Mixto Hibueras este 15 de septiembre.

Música, coreografías, color y mucha energía serán parte del espectáculo del Instituto Mixto Hibueras este 15 de septiembre.

(Foto: Alex Pérez/EL HERALDO )

A los cuadros artísticos también se suman las hermosas pomponeras, quienes con sus coloridos pompones y coreografías llevarán alegría y energía a las calles.

El cuadro de pomponeras, conformado por más de ocho estudiantes, también es una parte fundamental de los desfiles patrios.

El Instituto Mixto Hibueras participará con dos bandas, además de sus cuadros de palillonas y pomponeras.

El Instituto Mixto Hibueras participará con dos bandas, además de sus cuadros de palillonas y pomponeras.

 (Foto: Alex Pérez/EL HERALDO )

El cuadro de pomponeras, conformado por más de ocho estudiantes, también es una parte fundamental de los desfiles patrios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias