Dos bandas, palillonas y pomponeras: así se prepara el Mixto Hibueras para el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Dos impresionantes shows, acompañados por sus respectivas bandas, ofrecerá el Instituto Mixto Hibueras. En el Tour de Independencia 2026 de EL HERALDO se descubrieron las grandes sorpresas que prepara la institución para este 15 de septiembre.

En el marco de los 205 años de independencia patria, el emblemático Instituto Mixto Hibueras, ubicado en Comayagüela, ya afina los últimos detalles para su participación en las fiestas patrias.

Sin embargo, el Mixto Hibueras también cuenta con otra banda que, al ritmo de los instrumentos de viento, promete poner a bailar al público durante los desfiles. Al ritmo del bombo, las liras, el güiro, las trompetas, el saxofón y muchos instrumentos más, las dos bandas del Mixto Hibueras esperan dar lo mejor de sí para sorprender al público.

Pero no pueden faltar las bellas palillonas. Este instituto cuenta con uno de los cuadros más grandes, integrado por un total de 30 jovencitas de diferentes edades que dirán "presente" en las fiestas patrias.

Las palillonas del Mixto Hibueras se han preparado con varias coreografías que han ensayado durante varios meses para lucirse durante el desfile.

A los cuadros artísticos también se suman las hermosas pomponeras, quienes con sus coloridos pompones y coreografías llevarán alegría y energía a las calles. El cuadro de pomponeras, conformado por más de ocho estudiantes, también es una parte fundamental de los desfiles patrios.