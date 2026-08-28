Instituto Nueva Suyapa promete uno de los mejores shows en los desfiles del 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Con la energía que los caracteriza y representando con orgullo al Instituto Técnico Nueva Suyapa, la banda, las palillonas y los demás cuadros de alumnos están más que listos para participar en los desfiles del 15 de septiembre.

El Tour de Independencia 2026 de EL HERALDO visitó el populoso colegio, ubicado en la colonia Nueva Suyapa. Los talentosos jóvenes han incluido en su repertorio canciones de diferentes ritmos y géneros. Los estudiantes de este colegio aseguran que serán unos de los grandes protagonistas de estas fiestas patrias, y los meses de preparación que han tenido respaldan esa promesa.

Luis Escobar es el maestro encargado de los ensayos de la banda del Instituto Nueva Suyapa. Son un total de 70 alumnos los que conforman esta agrupación musical. El Instituto Nueva Suyapa está listo para poner a bailar a los hondureños con sus ritmos patrios. Más de 50 canciones tienen preparadas para las fiestas patrias.