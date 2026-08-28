Instituto Nueva Suyapa promete uno de los mejores shows en los desfiles del 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Con la energía que los caracteriza y representando con orgullo al Instituto Técnico Nueva Suyapa, la banda, las palillonas y los demás cuadros de alumnos están más que listos para participar en los desfiles del 15 de septiembre.
El Tour de Independencia 2026 de EL HERALDO visitó el populoso colegio, ubicado en la colonia Nueva Suyapa. Los talentosos jóvenes han incluido en su repertorio canciones de diferentes ritmos y géneros.
Los estudiantes de este colegio aseguran que serán unos de los grandes protagonistas de estas fiestas patrias, y los meses de preparación que han tenido respaldan esa promesa.
Luis Escobar es el maestro encargado de los ensayos de la banda del Instituto Nueva Suyapa. Son un total de 70 alumnos los que conforman esta agrupación musical.
El Instituto Nueva Suyapa está listo para poner a bailar a los hondureños con sus ritmos patrios. Más de 50 canciones tienen preparadas para las fiestas patrias.
"Les damos la cordial invitación para que nos puedan ir a apoyar con sus aplausos y sus gritos el 15 de septiembre y así enaltecer al Instituto Nueva Suyapa", dijo el maestro Luis Escobar.
El alma de las fiestas patrias y las favoritas de muchos son las palillonas. Este instituto cuenta con un total de 15 jóvenes talentosas de diferentes edades.
El cuadro de palillonas de este instituto también lleva varios meses de ensayos y promete poner a bailar al pueblo hondureño durante los desfiles.