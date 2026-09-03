Olimpia lamenta fallecimiento de Kenny Martínez y rinde homenaje

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Olimpia Deportivo está de luto tras el trágico asesinato de Kenny Bredenskie Martínez, de 22 años, en las Islas de la Bahía. El joven futbolista, recordado por su paso en las reservas y el primer equipo merengue, dejó un grato recuerdo en la institución por su entrega, potencia y buen juego aéreo. Para honrar su memoria, la directiva del club confirmó una serie de homenajes y muestras de respeto que marcarán los próximos días: -Minuto de silencio en la cancha: Durante el próximo partido oficial de Olimpia (ante Platense), se guardará un minuto de silencio en el estadio antes de la silbata inicial, permitiendo que la afición del equipo le rindan un emotivo tributo.

-Tres días de duelo: La institución decretó tres días de duelo oficial para acompañar el dolor de la afición y el deporte nacional. -Apoyo a los seres queridos: El presidente del club, Rafael Villeda, enviará un acuerdo formal de duelo a los familiares del jugador para expresarles sus condolencias. La partida de esta joven promesa ha impactado profundamente a la comunidad deportiva del país, que hoy se une para recordar su talento y exigir paz ante la violencia.

COMUNICADO DE OLIMPIA "CONSIDERANDO: Que ha fallecido a los 22 años de edad Kenny Bredenskie Martínez, joven exjugador del Club Olimpia Deportivo. CONSIDERANDO: Que Kenny Martínez defendió con orgullo y entrega los colores de nuestra institución, tanto en el primer equipo como en nuestras reservas.