Decomisan 520 kilos como cocaína en El Zamorano y en realidad era desparasitante

Tegucigalpa, Honduras.- Un decomiso que fue presentado como un fuerte golpe al narcotráfico terminó con un resultado inesperado: los 520 kilogramos incautados por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) no dieron positivo por cocaína en las pruebas científicas.

El operativo ocurrió el 28 de agosto en El Zamorano, Francisco Morazán, donde la DLCN, el Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) capturaron a una persona a quien se le suponía responsable del delito de tráfico de drogas agravado.

Durante la operación también fue decomisado un vehículo equipado con una caleta, en cuyo compartimento oculto era transportado el producto que inicialmente fue identificado como cocaína.