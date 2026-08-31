Detención judicial a implicados en el traslado de 1,200 kilógramos de droga en cisterna

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez dictó detención judicial contra tres ciudadanos vinculados al traslado de 1,240 kilogramos de supuesta cocaína, decomisados durante una operación antidrogas ejecutada en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

La medida fue dictada luego de la audiencia de declaración de imputado contra los tres encausados, quienes fueron trasladados al Centro Penitenciario de Támara, donde permanecerán mientras continúa el proceso judicial.

Los tres imputados enfrentan acusaciones por los delitos de tráfico de drogas agravado, tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido, y munición de uso permitido y prohibido, de acuerdo con las acusaciones presentadas por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA).

La autoridad judicial también estableció que la audiencia inicial se desarrollará el jueves 3 de septiembre de 2026, como parte de la continuidad del proceso contra los tres ciudadanos.