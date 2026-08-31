Detención judicial a implicados en el traslado de 1,200 kilógramos de droga en cisterna

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez dictó detención judicial contra tres ciudadanos vinculados al traslado de 1,240 kilogramos de supuesta cocaína, decomisados durante una operación antidrogas ejecutada en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.
La medida fue dictada luego de la audiencia de declaración de imputado contra los tres encausados, quienes fueron trasladados al Centro Penitenciario de Támara, donde permanecerán mientras continúa el proceso judicial.
Los tres imputados enfrentan acusaciones por los delitos de tráfico de drogas agravado, tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido, y munición de uso permitido y prohibido, de acuerdo con las acusaciones presentadas por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA).
La autoridad judicial también estableció que la audiencia inicial se desarrollará el jueves 3 de septiembre de 2026, como parte de la continuidad del proceso contra los tres ciudadanos.
Cargamento de droga estaba oculto en una cisterna
Durante la inspección del vehículo, los agentes antidrogas localizaron 1,240 kilogramos de supuesta cocaína, distribuidos en paquetes que permanecían ocultos en el interior de una cisterna.
Tras las medidas ordenadas por el juez, los tres hombres permanecerán recluidos mientras avanza el proceso judicial y llega la fecha establecida para la audiencia inicial, programada para el 3 de septiembre de 2026.
Cuestionamientos
La incidencia relacionadas al tráfico de drogas también generó cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para enfrentar este tipo de delitos en Honduras.
El criminalista Gonzalo Sánchez, aseguró que los entes del Estado necesitan mostrar voluntad política para disminuir las incidencias relacionadas con al tráfico de drogas.
“Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se requiere voluntad política de todo, es ilógico pensar que en Honduras vamos a poner a frenar el narcotráfico, pero por lo que se ve, los entes de seguridad están intentando combatir el narcotráfico en Honduras”, aseguró.
El experto sostuvo que, aunque las autoridades realizan esfuerzos para combatir el narcotráfico, todavía se necesita fortalecer las herramientas con las que cuentan para enfrentar este delito.
“Para combatir el narcotráfico se necesitan recursos, capacitación y sobre todo tecnología”, apuntó.