Capturan a presunto miembro de la MS-13 por tráfico de drogas en la colonia Reynel Fúnez

Tegucigalpa, Honduras.-Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturado la mañana de este sábado 29 de agosto, señalado de dedicarse presuntamente a la venta y distribución de drogas en la colonia Reynel Fúnez, de la capital.
El detenido fue identificado como Josué Miguel Garay Martínez, de 26 años, conocido dentro de la estructura criminal con el alias de “El Enano”.
Según el informe policial, Garay Martínez sería un supuesto ranflero o líder de la MS-13, por lo que las autoridades le daban seguimiento como parte de las operaciones dirigidas contra estructuras vinculadas a actividades ilícitas.
La captura se realizó mediante labores de vigilancia y seguimiento desarrolladas por agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en la colonia Reynel Fúnez.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sospechoso presuntamente utilizaba ese sector de la capital para realizar actividades relacionadas con la venta y distribución de sustancias ilícitas.
Durante el operativo, los agentes decomisaron varias bolsitas plásticas transparentes que contenían un supuesto polvo blanco, presumiblemente cocaína.
Asimismo, las autoridades localizaron varias piedras de presunto crack, que, según el reporte policial, estarían preparadas para su posterior comercialización.
Tras la captura, Garay Martínez fue remitido junto con la evidencia decomisada a un juzgado de Tegucigalpa y quedó a disposición del Ministerio Público.