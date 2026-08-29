Capturan a presunto miembro de la MS-13 por tráfico de drogas en la colonia Reynel Fúnez

Tegucigalpa, Honduras.-Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturado la mañana de este sábado 29 de agosto, señalado de dedicarse presuntamente a la venta y distribución de drogas en la colonia Reynel Fúnez, de la capital.

El detenido fue identificado como Josué Miguel Garay Martínez, de 26 años, conocido dentro de la estructura criminal con el alias de “El Enano”.

Según el informe policial, Garay Martínez sería un supuesto ranflero o líder de la MS-13, por lo que las autoridades le daban seguimiento como parte de las operaciones dirigidas contra estructuras vinculadas a actividades ilícitas.