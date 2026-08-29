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Capturan a anciano que quiso matar a machetazos a su esposa e hija en Comayagüela

El hecho ocurrió en la colonia Australia de Comayagüela. El hombre habría discutido con su esposa y la atacó a machetazos, al igual que a su hija

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 12:40
Capturan a anciano que quiso matar a machetazos a su esposa e hija en Comayagüela

El sujeto fue capturado por agentes de la DPI y enfrentará cargos por parricidio en su grado de ejecución de tentativa.

 Foto: captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron este sábado -29 de agosto- a un anciano quien intentó matar a machetazos a su esposa e hija en Comayagüela.

El sujeto, de 76 años de edad, fue aprehendido en la colonia Australia de la ciudad capitalina. La portavoz de la DPI, Dunia Palma, detalló que "el señor bajo los efectos del alcohol, habría intentado quitarle la vida a su pareja sentimental y también a su hija luego de una discusión al calor de los tragos".

Tras haber dejado heridas a su conyuge y a su hija con el arma blanca, el hombre intentó fugarse. Por otro lado, Palma aseguró que ambas mujeres fueron trasladadas a un centro asistencial.

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El individuo enfrentará acusaciones por parricidio en su grado de ejecución de tentativa, indicó Palma.

Otras capturas

Más temprano, se confirmó la detención del sospechoso de haberle matado a a Winiker Elena Galeas Alvarado, joven mujer que fue hallada sin vida en el tramo de la vía rápida que conecta la colonia La Vega con el anillo periférico.

El cuerpo de Galeas Alvarado quedó tendido a orilla de la carretera y a unos pocos metros le dejaron un ramo de flores y un teléfono celular. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre el detenido y la hipótesis del crimen.

Por otro lado, una joven de 19 años fue capturada al ser señalada de matar a un sastre en el municipio de Teupasenti, El Paraíso.

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Según versiones preliminares, la joven tenía una relación sentimental con el sastre de 75 años identificado como Juan Moreno Murillo. La mujer habría intentado robarle algunas pertenencias y dinero a Moreno Murillo, provocando una discusión entre ambos y desatando que la joven atacara con unas tijeras al septuagenario.

Otra captura reportada por la DPI fue la de un padre y su hijo en el municipio de Langue (Valle), quienes tenían orden de captura por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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