Acribillan a dos jóvenes que se conducían en motocicleta en La Pita

Santa Bárbara, Honduras.-Dos jóvenes fueron asesinados de varios disparos cuando se conducían a bordo de una motocicleta por el sector de La Pita, en el municipio de San Luis, departamento de Santa Bárbara. Hasta el momento, las autoridades no han establecido la identidad de las dos víctimas, quienes quedaron sin vida en el lugar tras el ataque armado. De acuerdo con la información preliminar, los jóvenes se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptados y atacados a balazos por sujetos que posteriormente huyeron del sector.

Las víctimas serían originarias de la comunidad de Lagunitas, según información preliminar recabada tras el hecho violento. Personas que se encontraban en las cercanías alertaron a las autoridades sobre el ataque, por lo que elementos de seguridad se desplazaron hasta el sector de La Pita. A su llegada, los agentes procedieron a acordonar la escena para preservar posibles evidencias que puedan contribuir al esclarecimiento del doble asesinato.