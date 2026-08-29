Adolescente pierde la vida en accidente cuando regresaba de trabajar en Copán

Copán, Honduras.-Un adolescente de 15 años perdió la vida este viernes 28 de agosto en un accidente de tránsito registrado frente a la entrada al municipio de Dulce Nombre, en el departamento de Copán. La víctima fue identificada como Juan Ramón Ardón Ramírez, de 15 años, originario de la comunidad de Camalote, municipio de Dolores, Copán. De acuerdo con información preliminar, el menor se conducía en una motocicleta cuando, por circunstancias que aún son investigadas, impactó contra un camión repartidor de pan.

Según lo informado, Juan regresaba de realizar sus labores como mecánico de motocicletas y se dirigía hacia su vivienda cuando ocurrió el accidente. El percance se registró a la altura de una estación de servicio, en las cercanías de la entrada al municipio de Dulce Nombre, donde quedaron los vehículos involucrados en el accidente. Tras conocerse lo ocurrido, familiares y vecinos llegaron hasta el lugar del accidente. Entre ellos se encontraba la madre del adolescente, quien recibió con profundo dolor la noticia sobre la muerte de su hijo.