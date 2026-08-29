Matan a propietario de conocida carnicería cuando salía de su casa en Atlántida

Atlántida, Honduras.-Un hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos cuando salía de su vivienda en la colonia Henry Suazo, en San Juan Pueblo, departamento de Atlántida. La víctima fue identificada preliminarmente como Antonio Rodríguez, propietario de la Carnicería Rodríguez, un establecimiento reconocido por habitantes de la zona. De acuerdo con información preliminar, Rodríguez se disponía a salir de su vivienda cuando habría sido interceptado por sujetos armados que le dispararon en varias ocasiones.

El ataque provocó que el hombre resultara gravemente herido debido a los múltiples impactos de bala que recibió durante la agresión. Personas que se encontraban en el sector auxiliaron a la víctima y la trasladaron de emergencia hacia un centro asistencial para recibir atención médica. Pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, Rodríguez falleció posteriormente a consecuencia de las heridas provocadas por el ataque armado.