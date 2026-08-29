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Matan a propietario de conocida carnicería cuando salía de su casa en Atlántida

La víctima fue identificada preliminarmente como Antonio Rodríguez, propietario de la Carnicería Rodríguez

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 10:43
Matan a propietario de conocida carnicería cuando salía de su casa en Atlántida

Rodríguez era un reconocido carnicero en San Juan Pueblo.

 Foto: Cortesía

Atlántida, Honduras.-Un hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos cuando salía de su vivienda en la colonia Henry Suazo, en San Juan Pueblo, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada preliminarmente como Antonio Rodríguez, propietario de la Carnicería Rodríguez, un establecimiento reconocido por habitantes de la zona.

De acuerdo con información preliminar, Rodríguez se disponía a salir de su vivienda cuando habría sido interceptado por sujetos armados que le dispararon en varias ocasiones.

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El ataque provocó que el hombre resultara gravemente herido debido a los múltiples impactos de bala que recibió durante la agresión.

Personas que se encontraban en el sector auxiliaron a la víctima y la trasladaron de emergencia hacia un centro asistencial para recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, Rodríguez falleció posteriormente a consecuencia de las heridas provocadas por el ataque armado.

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La muerte del propietario de Carnicería Rodríguez generó consternación entre sus familiares, amigos y personas que lo conocían en San Juan Pueblo.

Tras conocerse el hecho, elementos de seguridad se desplazaron hasta la colonia Henry Suazo para iniciar las primeras diligencias investigativas y recopilar información sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han informado sobre la identidad de los sujetos que habrían participado en el ataque contra Rodríguez.

Siguen las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y obtener información que permita identificar y localizar a los responsables.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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