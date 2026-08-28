Fuerte golpe al narcotráfico: decomisan 1,760 kilos de cocaína en dos operativos

Tegucigalpa, Honduras. -Un fuerte golpe a estructuras dedicadas al narcotráfico asestaron las autoridades hondureñas con el decomiso de 1,760 kilogramos de supuesta cocaína en dos operativos realizados en Yoro y El Paraíso. Los operativos se ejecutaron en distintos puntos del país y estuvieron a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, en acciones independientes contra estructuras dedicadas al tráfico de drogas. En El Progreso, Yoro, agentes de la Policía Nacional interceptaron un vehículo tipo cisterna que, de acuerdo con las investigaciones, era utilizado para transportar droga por rutas terrestres del norte del país. La operación fue resultado de varios meses de seguimiento realizado por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) a una estructura criminal que presuntamente utiliza el corredor Atlántico para movilizar los cargamentos de cocaína. Según la información proporcionada por el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, el vehículo procedía de la zona de Atlántida y fue interceptado en la carretera hacia El Progreso. Durante la inspección fueron localizados 56 fardos ocultos en compartimientos falsos construidos en la estructura de la cisterna. Los paquetes tendrían un peso aproximado de entre 25 y 30 kilogramos cada uno, por lo que las autoridades estiman que el cargamento supera los 1,240 kilos de cocaína. Además de la droga, los agentes decomisaron cuatro fusiles, una pistola, 13 proveedores con sus respectivas municiones, cuatro chalecos tácticos balísticos, un par de aros de presión y dos vehículos.

Tres ciudadanos hondureños fueron detenidos durante la operación y son señalados por la Policía como sospechosos de los delitos de tráfico de drogas, armas de fuego y municiones. Los detenidos fueron identificados como Wilfredo Serrano, de 63 años; Javier Eduardo Flores Amador, de 27 años, y Saúl Jonathan Alvarado López, de 40 años. De acuerdo con las autoridades, uno de los detenidos sería el conductor del vehículo, mientras los otros dos presuntamente cumplirían funciones de guía o escolta del cargamento. La inteligencia policial apunta a que la droga tendría como destino el occidente de Honduras y posteriormente Guatemala, desde donde continuaría su recorrido hacia Estados Unidos. Velásquez explicó que las organizaciones criminales han modificado sus métodos y rutas de operación y utilizan tanto vías marítimas como terrestres para movilizar droga.

Segundo decomiso en El Paraíso

En otra operación ejecutada en la zona oriental del país, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) decomisó 520 kilogramos de presunta cocaína en Güinope, El Paraíso. La operación se realizó la noche del 27 de agosto en la carretera oriental, bajo la coordinación técnico-jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

Jorge Galindo, vocero de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), calificó el decomiso como un “importante y fuerte golpe” a las estructuras dedicadas al tráfico de drogas al decomisárseles un cargamento de 520 kilos de cocaína. El vocero de la ATIC explicó que el decomiso fue producto de una operación desarrollada por detectives de la DLCN y que forma parte de las acciones permanentes del Ministerio Público contra las estructuras del crimen organizado. “Recordemos que estas son acciones que se mantienen de forma permanente en este nuevo Ministerio Público, que básicamente el compromiso es de seguir golpeando tanto las estructuras financieras y operativas de redes de crimen organizado”, agregó. Galindo detalló que la droga fue localizada durante la interceptación de un vehículo pesado. “Es una cifra importante y un golpe bastante importante que se ha efectuado en las últimas horas en la zona oriental del país, es decir, lo que comprende el departamento de El Paraíso, cuando se dio la interceptación de un equipo pesado, de un camión, donde se encontraron en un compartimento falso esta importante cantidad de droga”, explicó. El director de la DLCN, Ever Mejía, había detallado que el cargamento tendría un valor estimado de L98,800,000 en el mercado nacional y que, de acuerdo con estimaciones de expertos, esa misma cantidad alcanzaría aproximadamente US$6,780,000 en el mercado internacional.



Más de tres toneladas decomisadas en 2026

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, señaló que los recientes operativos se suman a otros decomisos ejecutados durante los primeros siete meses del año. Según el funcionario, las incautaciones acumuladas superan las tres toneladas de cocaína, entre ellas un decomiso de aproximadamente una tonelada y media registrado anteriormente en los manglares de Marcovia, Choluteca, además de otros cargamentos detectados en rutas terrestres.

“En las últimas operaciones suman tres toneladas de cocaína las decomisadas”, señaló Velásquez. El ministro aseguró que las investigaciones buscan llegar a los responsables de mayor nivel de las estructuras criminales, debido a que los tres detenidos en el operativo de Yoro serían principalmente responsables del traslado del cargamento. También indicó que existen procesos judiciales contra presuntos operadores logísticos y que podrían emitirse nuevas órdenes de captura como resultado de las investigaciones.